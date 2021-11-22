Alevi Kültür Derneği Şube Başkanı Tanrıverdi güven tazeledi

Karapınar Cem Evi Salonu’nda gerçekleşen kongreye; Alevi Kültür Derneği Genel Başkanı İsmet Kurt, Genel Merkez Saymanı Hasan Çözükçe, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Kazım Kılıç, Alevi Kültür Derneği Yaylakonak Şube Başkanı Halil Aslan Argan, Kömür Şube Başkanı Hüseyin Yavuz, Besni Şube Başkanı Ali Öpöztürkçeden, Yalankoz Şube Başkanı Hasan Aytemir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kongrede konuşan Alevi Kültür Derneği Genel Başkanı İsmet Kurt, güven tazeleyen Rıza Tanrıverdi ve yönetimini kutlayarak, dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kurt, açıklamasında; “Adıyaman’da hizmet veren derneğimizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Derneğimizin yetkilileri gerçekten de Adıyaman’da önemli çalışmalar yaparak, halkımıza hizmet vermekteler. Bu hizmetlerin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Cem evimiz içerisinde yer alan kütüphaneyle çok önemli bir hizmet öğrencilerimize sunulmakta. Böylesine bir hizmeti öğrencilerimize sunan dernek yöneticilerimizi kutluyorum” dedi.

“Adıyaman hoş görünün başkentidir”

Kurt’un açıklamalarının ardından söz alan Alevi Kültür Derneği Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi ise, “Kongremizden çıkan sonuç sonrasında yönetimimizle birlikte halkımıza hizmet edeceğiz. Derneğimizin Adıyaman şubesine başkan olduğum ilk günden bu yana hem öğrencilerimizin hem de halkımızın faydalanacağı hizmet binasını ilimize kazandırdık. Derneğimizin hizmet binası ve cem evimizin yapımı için hayırsever vatandaşlarımızı bir bir gezerek bugün içerisinde hizmet verdiğimiz hizmet binamızı halkımıza kazandırdık. Böylesine önemli bir eserin ilimize kazanmasını sağlayan bütün hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Adıyaman halkı gerçekten de hoş görünün başkentidir. İlimizdeki hoşgörü manzarası bütün dünyaya örnektir. Cem evimizde düzenlediğimiz bütün programa bütün devlet erkanı, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve halkımız katılmaktadır. İlimizdeki en önemli sivil toplum örgütleri arasında yer alan derneğimiz birçok önemli programda da yer almıştır. Adıyaman’da gençlere yönelik yapmış olduğumuz bir dizi programlar olmuştur. Gençlerimiz Cem evimiz içerisinde yer alan kütüphanemizde ders çalışma imkanlarına sahip oldukları gibi kütüphanemizde yer alan kitaplardan da faydalanmaktalar. Ayrıca yıl içerisinde derneğimize gelerek Cem evimiz içerisindeki kütüphanemizde ders çalışan gençlerimizi il dışındaki tarihi ören yerlerine götürerek onların o tarihi yerleri görmelerini sağladık. Muharrem ayı içerisinde Cem evimizde aşure ve anma programımız düzenlendi. Bu programımıza da devlet erkanı, sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasi partilerin başkanları, yönetimleri ve Adıyaman halkı yoğun bir katılımla katıldı. Pandemi kuralları çerçevesinde uzun bir zamandan sonra canlarımızla birlikte olduk. Tek temennimiz 2 yıldan bu yana içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinin biran önce son bulmasıdır. Covid-19 virüsü nedeniyle 2 yıldan bu yana cemlerimizi yapamıyoruz. Bu sürecin son bulmasından sonra yeniden canlarımızla birlikte olacağız. Güzel günlerin geleceği o günlerde yeniden canlarımızla cemlerimizi yapacağız. Beni ve yönetimimi yeniden başkanlığa seçen bütün üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Yönetimimle birlikte hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman şubesi olarak Adıyaman’ın ve ülkemizin birlik ve beraberliği için bugüne kadar elimizden geleni yaptık. Bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.