Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Alevi Kültür Derneği Şube Başkanı Tanrıverdi güven tazeledi

Alevi Kültür Derneği Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, olağan genel kongrede güven tazeledi.

22 Kasım 2021 Pazartesi 14:29
7 Okunma
Alevi Kültür Derneği Şube Başkanı Tanrıverdi güven tazeledi

Karapınar Cem Evi Salonu’nda gerçekleşen kongreye; Alevi Kültür Derneği Genel Başkanı İsmet Kurt, Genel Merkez Saymanı Hasan Çözükçe, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Kazım Kılıç, Alevi Kültür Derneği Yaylakonak Şube Başkanı Halil Aslan Argan, Kömür Şube Başkanı Hüseyin Yavuz, Besni Şube Başkanı Ali Öpöztürkçeden, Yalankoz Şube Başkanı Hasan Aytemir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kongrede konuşan Alevi Kültür Derneği Genel Başkanı İsmet Kurt, güven tazeleyen Rıza Tanrıverdi ve yönetimini kutlayarak, dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kurt, açıklamasında; “Adıyaman’da hizmet veren derneğimizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Derneğimizin yetkilileri gerçekten de Adıyaman’da önemli çalışmalar yaparak, halkımıza hizmet vermekteler. Bu hizmetlerin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Cem evimiz içerisinde yer alan kütüphaneyle çok önemli bir hizmet öğrencilerimize sunulmakta. Böylesine bir hizmeti öğrencilerimize sunan dernek yöneticilerimizi kutluyorum” dedi.

“Adıyaman hoş görünün başkentidir”

Kurt’un açıklamalarının ardından söz alan Alevi Kültür Derneği Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi ise, “Kongremizden çıkan sonuç sonrasında yönetimimizle birlikte halkımıza hizmet edeceğiz. Derneğimizin Adıyaman şubesine başkan olduğum ilk günden bu yana hem öğrencilerimizin hem de halkımızın faydalanacağı hizmet binasını ilimize kazandırdık. Derneğimizin hizmet binası ve cem evimizin yapımı için hayırsever vatandaşlarımızı bir bir gezerek bugün içerisinde hizmet verdiğimiz hizmet binamızı halkımıza kazandırdık. Böylesine önemli bir eserin ilimize kazanmasını sağlayan bütün hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Adıyaman halkı gerçekten de hoş görünün başkentidir. İlimizdeki hoşgörü manzarası bütün dünyaya örnektir. Cem evimizde düzenlediğimiz bütün programa bütün devlet erkanı, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve halkımız katılmaktadır. İlimizdeki en önemli sivil toplum örgütleri arasında yer alan derneğimiz birçok önemli programda da yer almıştır. Adıyaman’da gençlere yönelik yapmış olduğumuz bir dizi programlar olmuştur. Gençlerimiz Cem evimiz içerisinde yer alan kütüphanemizde ders çalışma imkanlarına sahip oldukları gibi kütüphanemizde yer alan kitaplardan da faydalanmaktalar. Ayrıca yıl içerisinde derneğimize gelerek Cem evimiz içerisindeki kütüphanemizde ders çalışan gençlerimizi il dışındaki tarihi ören yerlerine götürerek onların o tarihi yerleri görmelerini sağladık. Muharrem ayı içerisinde Cem evimizde aşure ve anma programımız düzenlendi. Bu programımıza da devlet erkanı, sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasi partilerin başkanları, yönetimleri ve Adıyaman halkı yoğun bir katılımla katıldı. Pandemi kuralları çerçevesinde uzun bir zamandan sonra canlarımızla birlikte olduk. Tek temennimiz 2 yıldan bu yana içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinin biran önce son bulmasıdır. Covid-19 virüsü nedeniyle 2 yıldan bu yana cemlerimizi yapamıyoruz. Bu sürecin son bulmasından sonra yeniden canlarımızla birlikte olacağız. Güzel günlerin geleceği o günlerde yeniden canlarımızla cemlerimizi yapacağız. Beni ve yönetimimi yeniden başkanlığa seçen bütün üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Yönetimimle birlikte hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman şubesi olarak Adıyaman’ın ve ülkemizin birlik ve beraberliği için bugüne kadar elimizden geleni yaptık. Bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rotary’den ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye desteği
Rotary’den ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye desteği
Avrupa Yetim Eli Adıyaman'da çocukları sevindirdi
Avrupa Yetim Eli Adıyaman'da çocukları sevindirdi
Çelenk: Tarıma dayalı sanayi kentte katkı sağlıyor
Çelenk: Tarıma dayalı sanayi kentte katkı sağlıyor
KESK üyeleri: OHAL komisyonu derhal lağvedilmesini istedi - Videolu Haber
KESK üyeleri: OHAL komisyonu derhal lağvedilmesini istedi - Videolu Haber
Havuzda mahsur kalan kurt kurtarıldı - Videolu Haber
Havuzda mahsur kalan kurt kurtarıldı - Videolu Haber
Adıyaman’da kaçak avcılara yasal işlem yapıldı
Adıyaman’da kaçak avcılara yasal işlem yapıldı
Petrol Caddesi’nde kavşak ve refüjler yenileniyor
Petrol Caddesi’nde kavşak ve refüjler yenileniyor
Adıyaman’da zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor
Adıyaman’da zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor
Başkan Kılınç, akıllı şehirler toplantısı için İspanya’da
Başkan Kılınç, akıllı şehirler toplantısı için İspanya’da
Adıyaman’da köylere hizmet götürme birliği bütçesi onaylandı
Adıyaman’da köylere hizmet götürme birliği bütçesi onaylandı
Adıyaman Belediyesi’nden kurumlar arası güç birliği
Adıyaman Belediyesi’nden kurumlar arası güç birliği
Karayolları Bölge Müdürü Ceylan’dan, Başkan Kılınç’a ziyaret
Karayolları Bölge Müdürü Ceylan’dan, Başkan Kılınç’a ziyaret
Çetintepe Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı
Çetintepe Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı
Adıyaman Belediyesi araç parkını genişletti
Adıyaman Belediyesi araç parkını genişletti
Adıyaman Belediyesi ‘Tam Bana Göre Festival’de
Adıyaman Belediyesi ‘Tam Bana Göre Festival’de
Başkan Turanlı: Arikent deresi yol yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor
Başkan Turanlı: Arikent deresi yol yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor
Adıyaman’da tesadüfen 40 milyon yıllık 4 fosil buldu
Adıyaman’da tesadüfen 40 milyon yıllık 4 fosil buldu
Başkan Kılınç, Mahallelerin sorunlarını yerinde dinledi
Başkan Kılınç, Mahallelerin sorunlarını yerinde dinledi
Fidan şefliğine yetimlerden ziyaret
Fidan şefliğine yetimlerden ziyaret
Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Gönen’den ara tatil mesajı
Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Gönen’den ara tatil mesajı
Başkan Kılınç'dan Milli Eğitim Müdürü Gönen'e ziyaret
Başkan Kılınç'dan Milli Eğitim Müdürü Gönen'e ziyaret
Kaymakam Demir, başarılı polisleri ödüllendirdi
Kaymakam Demir, başarılı polisleri ödüllendirdi
Gölbaşı’nda 'Bir Hareketine Bakar Hayat' uygulaması - Videolu Haber
Gölbaşı’nda 'Bir Hareketine Bakar Hayat' uygulaması - Videolu Haber
Vali Çuhadar'dan ‘Bir Hareketine Bakar Hayat’ trafik uygulaması - Videolu Haber
Vali Çuhadar'dan ‘Bir Hareketine Bakar Hayat’ trafik uygulaması - Videolu Haber
Kahta’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 2 bin 23 fidan dikildi
Kahta’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 2 bin 23 fidan dikildi
Adıyaman’da 120 bin fidan toprakla buluştu
Adıyaman’da 120 bin fidan toprakla buluştu
Milli Ağaçlandırma Günü’nde Şehit Fatih Doğan adına hatıra ormanı oluşturdu - Videolu Haber
Milli Ağaçlandırma Günü’nde Şehit Fatih Doğan adına hatıra ormanı oluşturdu - Videolu Haber
Ozan Köyü Kürt Elif Ede Taziye Evi hizmete açıldı
Ozan Köyü Kürt Elif Ede Taziye Evi hizmete açıldı
ADD üyeleri Atatürk büstüne çelenk bıraktı - Videolu Haber
ADD üyeleri Atatürk büstüne çelenk bıraktı - Videolu Haber
CHP Adıyaman İl Başkanlığı ‘Atatürk’ büstüne çelenk sundu - Videolu Haber
CHP Adıyaman İl Başkanlığı ‘Atatürk’ büstüne çelenk sundu - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim