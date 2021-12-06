Alevi Kanaat önderlerinden, Başkan Kılınç’a ziyaret

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla Adıyaman'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı Cengiz Demir, Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Rıza Tanrıverdi ile birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Alevi kanaat önderleri, Alevi-Sünni, Türk-Kürt ayrımı olmaksızın herkesin bir arada huzur içerisinde yaşadığı Adıyaman'ın tam bir huzur ve barış kenti olduğunu söyledi. KKTC Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı Demir ile Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Tanrıverdi ayrıca, Başkan Kılınç’a misafirperverliğinden dolayı da teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise yaptığı açıklamada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Adıyaman da huzur ve barış ortamının ilelebet devam etmesi için ellerinden geleni yapacağını söyleyerek ziyaretlerinden ötürü heyete teşekkür etti.