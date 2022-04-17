Akıncılar Belediye Başkanı Çetinkaya'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret

Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.

Adıyaman Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya'ya teşekkür etti.

Akıncılar Belediye Başkanı Çetinkaya ise her zaman yanlarında gördükleri Başkan Kılınç'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Ziyarette iki belediye başkanı, belediyelerin çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.