Akıncılar Belediye Başkanı Çetinkaya'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret

Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Akıncılar Belediye Başkanı Çetinkaya, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç ise yaptığı konuşmada, tecrübeli siyasetçi Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya'yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya'ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Kıymetli başkanımızla belediyelerimiz ve çalışmaları hakkında istişarelerde bulunduk" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Kılınç, Başkan Çetinkaya ile bir süre sohbet etti.