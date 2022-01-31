AKEDAŞ'ı işyerine astığı pankartla protesto etti - Videolu Haber

Yeşil Yurt Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde esnaflık yapan Erdal Serbaş, yüksek faturalar nedeniyle marketinin önüne, elektrik dağıtım şirketini protesto etmek için üzerinde "AKEDAŞ hırsızdır, zulme sessiz kalanda hırsızdır" yazılı pankart asarak tepki gösterdi.

"Biz, bunu müşterilere, vatandaşlara yüklemek istemiyoruz"

Dağıtım şirketine elektrik faturası çok yüksek geldiği için tepki gösterdiğini belirten Erdal Serbaş, "Son gelen zamlarla beraber gelen elektrik faturası 7 bin 100 TL. Biz bunu müşterilere yansıtmamak için, bu zulme bir son vermek için böyle bir pankart astık. Bunu, büyük yetililerin duymasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı'nın duymasını istiyoruz. Zulme bir son verilmesini istiyoruz. Biz, bunu müşterilere, vatandaşlara yüklemek istemiyoruz. Gelen bu 7 bin 100 TL fatura canımıza kastetti. Buna, bir an önce gerekenin yapılmasını istiyoruz. Tüm Adıyaman halkı için, illerin halkı için zulme son verilmesini istiyoruz" dedi.

"Bu yüksek faturalara mutlaka önlem alınmasını istiyoruz "

Cadde esnafı da bir araya gelerek pankart asan Serbaş'a destek verdiğin belirten esnaflardan Kazım Karagöz,"Şu anda AKEDAŞ’ın faturaları yürek yakıyor, ocak yakıyor. Benim faturam gecen ay 649 TL geldi. Bu ay 2 bin 750 TL geldi. Hükümetimize seslenmek istiyoruz. Bu yüksek faturalara mutlaka önlem alınmasını istiyoruz. Esnafı sahipsiz bırakmamalarını istiyoruz. Bütün kamuoyuna, basına duyurmak istiyoruz. Esnafı yalnız bırakmayın. Esnaf bu ülkenin lokomotifidir. Bu ülkenin omurgasıdır. Esnafı sahipsiz bırakırsanız esnaf da sizi sahipsiz bırakır. AKEDAŞ'ın bu orantısız zamlarına dur demek istiyoruz" diye konuştu.

Olay yerine gelen polis, Serbaş'ı gözaltına aldı. Serbaş, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken indirilen pankarta da el konuldu.

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