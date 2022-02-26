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AK Partili Dağtekin: Bu memleketi fırsatçılara yedirmeyeceğiz - Videolu Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyat artışına ilişkin Türkiye genelinde 600 metrekareden büyük bin kadar market yapılması talimatının ardından Adıyaman'da da Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'i açılışına katılan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Mehmet Dağtekin, vatandaşları fırsatçıların elini bırakmayacaklarını belirterek, marketler kentin her köşesinde olacağını söyledi.

26 Şubat 2022 Cumartesi 20:00
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AK Partili Dağtekin: Bu memleketi fırsatçılara yedirmeyeceğiz - Videolu Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından fahiş fiyat artışına ilişkin Türkiye genelinde 600 metrekareden büyük bin kadar market yapılması talimatının ardından Türkiye'nin 81 ilinde Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş tarafından açılışı yapılmaya başlandı.
Adıyaman'da açılışı yapılmaya başlayan Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılaşırken, açılışa Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Şanlıurfa Bölge Müdürü Aytaç Onkun, Merkez Birliği Denetim Üyesi Ahme Çetin ve vatandaşlar katıldı.
Bahçelievler Mahallesi'nde 2'inci şubenin açılışında kurdele kesimin ardından açılışa katılanlar ve vatandaşlar Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'ini gezerek alışveriş yaptılar. 
"İstismarlara müsaade etmeyeceğiz" 
Açılışta konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,"Bin şubeye ulaşılması planlanan Kooperatif Marketler, ortalama 200-300 metrekare alanda kuruluyor. Bu marketlerde Tarım Kredi'nin çiftçiden alıp ürettiği ürünler, coğrafi işaretli ürünler, kadın girişimcilerin el emeği üretimleri ve yerli sermeye ile üretilen ürünler olmak üzere yaklaşık 1.700 farklı ürün satışı yapılıyor. Vatandaşların rahat ulaşabileceği lokasyonlarda kurulan bu marketlerle, perakende de aşırı fiyat hareketinin önüne geçilmesi hedefleniyor. İstismarlara müsaade etmeyeceğiz. Bu memleketi fırsatçılara yedirmeyeceğiz. Zor günlerimiz olur mu? olur, dar günlerimiz olur mu? Olur. Millet olmakta budur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda değerli halkımıza ürünleri daha kaliteli ve daha ucuz sunma amacıyla ve ülkemizin suyuyla bu topraklarda yetişen mahsulleri bize sunan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Marketinin Adıyaman Bahçelievler şubesinin açılışını Şanlıurfa Bölge Müdürü Aytaç Onkun, Merkez Birliği Denetim Üyesi Ahme Çetin ve yetkililerle gerçekleştirdik. Adıyaman'ımıza hayırlı olsun"dedi.
"İyi günde, kötü günde her zaman yanındayız"
Açılış sonrası reyonları gezen vatandaşlar ise şunları söylediler:
"Allah sizden razı olsun. Önce devlet, sonra millet fiyatlar çok uygun. Başkası kazanacağına devletimiz kazansın. Kesinlikle ve kesinlikle sürekli devletimizin yanındayız. İyi günde, kötü günde her zaman yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Aile içinde de dar günler, zor günler oluyor. Bazı insanlar ailesini idare edemezken bir başkan dünyaya meydan okuyor. Bu kolay bir şey değil. Onu herkes yapamaz. O zaman zor gününde de yanında olmak zorundayız. Hemen en ufak birşeyde devleti satmak yok. Öyle bir şey yok. Sonuna kadar devletimizin yanındayız."

 

Kaynak: PHA
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