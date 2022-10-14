AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri'den, Adıyaman Belediyesi’ne ziyaret

AK Parti tarafından sürdürülen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Adıyaman' programı kapsamında AK Parti MKYK üyeleriyle birlikte Adıyaman'a gelen AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri, Adıyaman temasları çerçevesinde Adıyaman Belediyesi'ni de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nın 7. Dünya Kongresi'ne katılmak üzere Güney Kore'de olmasından dolayı Belediye Başkan Vekili Dr. Şerif Ayaz tarafından karşılanan Genel Başkan Yardımcısı İleri'ye Adıyaman Belediyesi ziyaretinde, AK Parti MKYK üyeleri, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İ. Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile parti teşkilatı eşlik etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Belediye Başkan Vekili Ayaz'dan Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Genel Başkan Yardımcısı İleri, yurt dışında olmasından dolayı aralarında olmayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a, Başkan Vekili Şerif Ayaz'a ve belediye personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Başkan Vekili Dr. Şerif Ayaz ise Başkan Kılınç adına yaptığı konuşmada, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri'yi ve AK Parti MKYK Üyelerini Adıyaman'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkan Vekili Ayaz, Genel Başkan Yardımcısı İleri'ye Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan bakır işlemeli sürahi ve bardak seti hediye etti.