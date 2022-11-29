Ahmet Aydın, Kahtalı öğrencileri mecliste ağırladı

Adıyaman Kahta BİST Fen Lisesi öğrencileri, idareci ve öğretmenleriyle Ankara ile İstanbul'u gezdi. Gezi kapsamında ilkin Ankara'da HAVELSAN, TBMM, Millet Kütüphanesi, Millet Camisi gezildi. Ardından İstanbul'a geçildi ve İstanbul'da 3 gece 4 gün konaklandı. Öğrenciler İstanbul'da Süleymaniye Camii, Beyazıt Meydanı, Sahaflar Çarşısı, Kapalıçarşı, Sultanahmet, Ayasofya, Gülhane Parkı, Hafıza 15 Temmuz Müzesi, Galata Kulesi, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Üsküdar Sahil, Çamlıca Camisi vb. noktaları gezdiler. Üsküdar Belediyesi tarafından kendilerine yapılan Boğaz Turu'na katıldılar. Adıyamanlılar Vakfı’nı da ziyaret ettiler.

Gezinin Ankara ayağında TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın öğrencileri mecliste misafir etti. Aydın, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada; "Gençler, gördüğünüz gibi bu millet artık kendi topunu, tüfeğini, arabasını yapıyor. Sizlerin de kendisini bu şekilde yetiştirmesi gerekiyor. En iyi öğrenci olmaya çalışmalısınız. Biz de sizler için varız. Sizin gibi sınavla gelmiş öğrencilerle iftihar ediyoruz. Ne gerekiyorsa her konuda sizin yanınızdayız, her türlü talebinizi, ihtiyacınızı çok şükür karşılayabiliyoruz. Sizlerden isteğim lütfen ders çalışın, çok çalışın. Size verilen imkanları ziyadesiyle kullanın. Bu imkanlarla hem kendinize hem de topluma ayrıca ailenize faydanız olsun. Ama bunun için mutlaka ama mutlaka bu sıraların kıymetini biliniz" dedi.

Ahmet Aydın, öğrencileri bizzat kendisi Gazi Mecliste gezdirdi ve onlara darbe esnasında bombalanan kısımları tek tek gösterdi. Öğrencilerle tek tek ilgilenen ve onlarla fotoğraf çeken Ahmet Aydın, öğrencilerin gönlünü fethetti.

Gezinin keyfini çıkaran öğrenciler böyle bir organizasyona emeği geçen okul yönetimine, öğretmenlerine ve hayırsever hemşerilerimize çok teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

Öğrencilerin sınavdan önceki moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla organize edilen geziye 45 öğrenci ve Okul Müdürü Mustafa Işık, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni İsmet Yılmaz ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Esma Demir katıldı.