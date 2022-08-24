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AGD Adıyaman Şubesinde bayrak değişimi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adıyaman Şube Başkanlığı görevini 2012 yılından bu yana 10 yıldır yürüten Bedrettin Beyazkaya, AGD Genel Merkezin talimatıyla göreve Hamza Özer’e getirildi.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 18:25
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AGD Adıyaman Şubesinde bayrak değişimi

10 yıllık görevi sonrasında AGD Adıyaman Şube Başkanlığı görevini Hamza Özer’e teslim eden Bedrettin Beyazkaya,"AGD-MGV Türkiye'nin en önemli sivil toplumu ve gençlik hareketidir.  Bu teşkilata 10 yıl hizmet etmek gibi bir nimeti Rabbimize bize lütfetti.  Bu nimeti için Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Böylesine ulvi bir görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek adına yönetim kurulumuzla birlikte gece gündüz demeden çalıştık. Gençlerimize faydalı olabilmek adına önemli çalışmalara imza attık. Yılın her ayında gençlerimiz için farklı etkinlikler düzenledik. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı olmaları için bu etkinliklerimizi sürekli olarak devam ettirdik. Milli Görüş liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın yolundan giderek, onun şiarında gençliğimize hizmet ettik. Bizler AGD ailesi olarak gençliğimize ilk günkü heyecanımızla hizmet ettik. 10 yıllık görev süremizden sonra AGD Adıyaman Şube Başkanlığı görevini çok kıymetli dava arkadaşımız Hamza Özer’e teslim ediyorum. Hamza Özer başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyorum. Yeni yönetim kurulumuz devraldığı bayrağı daha yükseklere taşıyacağına olan inancım tamdır. Bizler de bu çalışmalara destek vermeye kardeşlerimizle birlikte mücadeleye devam edeceğiz" dedi.
AGD Adıyaman Şube Başkanı Hamza Özer’de, 2012 yılından bu yana AGD Başkanlığını yapan Bedrettin Beyazkaya’ya, AGD ailesine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek,"Adıyaman ilimizde gençliğin milli ve manevi değerlerine bağlı olması için Bedrettin Beyazkaya Başkanımız ve yönetimi çok önemli çalışmalara imza attılar. Bu çalışmalarla birlikte gençlerimiz için bir o kadar önemli programlar düzenledi. Bizlerde yeni yönetimimizle birlikte bu görevi en iyi şekilde devam ettirmeye çalışacağız. Ayrıca 10 yıl boyunca AGD Adıyaman Şube Başkanlığı görevini sürdüren Bedrettin Beyazkaya başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Devir teslim törenimizle birlikte rahmetli liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yolunda yürüyerek gençlerimize milli ve manevi değerlerimizi aşılamaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Konuşmalardan sonra AGD Adıyaman Şube Başkanlığı görevine getirilen Hamza Özer, yaptığı hizmetlerden dolayı Bedrettin Beyazkaya’ya plaket takdim etti.

 

Kaynak: PHA
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