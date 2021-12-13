AGC ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı

Düzenlenen toplantıya Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya, Başkan Vekili Ahmet Kaya, Başkan Yardımcısı Selahattin Alptekin, Başkan Yardımcısı Burak Cansel Çolak, Yönetim Kurulu Üyesi Vahap Dişkaya, AGC Basın Sözcüsü Yusuf Dündar, AGC Genel Sekreter Ramazan Yavuz ve Muhasip Necmettin Gündüz, katıldı.

Toplantıda birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Dişkaya,"Bizim yükümüz o kadar ağır ki; yüzbinlerce insanı etkileyebilecek güce sahip bir sektörün içindeyiz. Yapmış olduğunuz bir haber, milyonlarca insanı etkileyebilir. Toplumu yönlendirebilecek güce sahipsiniz. Mazlumun hesabını soracak güce sahipsiniz. Taraf noktasında bir tek tarafımız olur. O da millettir, devlettir. Devlete, millete silah sıkan adamla işimiz olmaz. Onun dışında Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti bütün siyasi partilere açıktır. Biz cemiyetimizin toplantı salonunda bütün siyasi partilere açıktır. Herkes toplantı salonumuzdan istifade edebilir, cemiyetin imkanlarından istifade edebilir."şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından Adıyaman'da basının çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.