AGC Başkanı Dişkaya’dan Gönen’e ziyaret

Ziyaret memnuniyetini dile getiren ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında bilgi aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Adıyaman genelinde okullarda 358 yeni kütüphaneyle yapıldığını hatırlatarak, Adıyaman Gazeteciler Cemiyet (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya'dan destek istedi.

Başkan Dişkaya ise Adıyaman için eğitim aksatmaya gelmeyecek bir konu olduğunu bunun için üyeleriyle birlikte kentin eğitimi noktasında ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.