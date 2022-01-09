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AGC Başkanı Dişkaya'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya,"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle bir mesaj yayınladı.

09 Ocak 2022 Pazar 16:16
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AGC Başkanı Dişkaya'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Basın emekçilerinin özellikle yerelde desteklenmesi önemli olduğunu belirten Dişkaya," Toplumun objektif bir şekilde bilgilendirilmesi için mesai gözetmeksizin her türlü zorluğa rağmen çalışmalarını sürdürmekte olan basın mensuplarının bayramını kutluyorum. Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan meslektaşlarımız zor şartlar altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Her türlü fedakârlık ile toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi için çalışan basın emekçilerinin özellikle yerelde desteklenmesi önem arz etmektedir. Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlar özellikle yerel basınımızı zorlamaktadır."dedi.
Basın emekçilerinin çalışma koşullarının ivedilikle düzeltilmesi gerektiğinin altını çizen Dişkaya,"10 Ocak Gazeteciler Günü" vesilesiyle basın emekçilerinin çalışma koşullarının ivedilikle düzeltilmesi için gerekli çalışmaların bir an önce hayata geçmesi dileğiyle ebediyete intikal etmiş basın emekçilerine Allah rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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