AGAD’dan Torunoğlu’na hayırlı olsun ziyareti - Videolu Haber

Gerçekleşen ziyarete Adıyaman Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, yönetim kurulu üyeleri, yerel ve ulusal medya temsilcileri eşlik etti.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim, ”Geçtiğimiz günlerde yapılan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Türkiye genelinde yapılan tüm seçimlerin içerisinde büyük bir fark ile kazanan İrfan Torunoğlu ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Ticaret ve Sanayi odaları bir ilin kalkınmasında ve bir ile gelecek olan yatırımlardaki en büyük sivil toplum örgütüdür. Bu konuda İrfan Torunoğlu’na ve yönetiminin çalışmalarında çok büyük emek vereceklerine inanıyoruz. Bizlerde basın olarak her zaman yanlarına olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bir ilin kalkınması yatırım ile olur ve yatırım içinde ticaret ve sanayi odası öncülüğünde dışarından getirilecek iş adamları, ve yatırımlar önemlidir. Adıyaman bugün organizede sadece tekstilin, fason üretime gellmiş bir noktada buralara Avrupa’ya ihracat yapacak, ülkemize para katkısı sunacak yatırımların gelmesi lazım. Bu konuda İrfan Torunoğlu’na yönetimine verecekleri çabalarında ve emeklerinde her zaman yanlarında olacağız. Tekrardan İrfan Torunoğlu’na bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretten çok memnun olduklarını dile getiren Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Torunoğlu,” Seçim sürecinde bizlere her zaman destek olan yerel ve ulusal basın temsilcilerine teşekkür ediyorum. Adıyaman’ın sorunlarının çok olduğunu biliyorum yönetimimizle birlikte basınımızda birlikte bu sorunların üstesinde geleceğimize inanıyorum” dedi.

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