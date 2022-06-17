AGAD’dan İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt’a ziyaret

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyet (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkan Vekili İbrahim İnan, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’u Türk Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümünü dolayısıyla ziyaret etti. Ziyarette jandarma teşkilatının Adıyaman’da yaptığı çalışmalar ve basın olarak yapılabilecek konular ele alındı.

Ziyarette açıklama yapan AGAD Başkanı Aslan,"Tanzimat Fermanının ilan edildiği 1839 yılı ile Askeri Kolluk Tüzüğü'nün yürürlüğe girdiği 14 Haziran 1839 tarihi, Jandarma'nın kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir. O günden bu yana yaptıkları çalışmalar ile ülkenin güven timsali olan Jandarma Teşkilatı’nın 183. yıldönümünü kutluyorum. Yapacakları her çalışmada basın olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. İl Jandarma Komutanımız Albay Bilgihan Yeşilyurt’a misafirperverliği için teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanvekili İbrahim İnan ise Başkan Aslan’ın açıklamalarına katıldığını dile getirirken Jandarma Teşkilatı’nın tarihi açıdan bu toprakların en köklü kurumlarından olduğu vurgulayarak İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’a çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken çalışmalarında başarılar diledi.