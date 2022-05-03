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AGAD Başkanı Aslan’dan 'Dünya Basın Özgürlüğü Günü' mesajı

Adıyaman Faal Gazetecileri (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, '3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü' nedeniyle yayınladığı mesajında,"Basının bu görevini özgürce yapabilmesi ve yaptığı görevin amacına ulaşmasında, hiç kuşkusuz basın hürriyetinin büyük önemi bulunmaktadır."dedi.

03 Mayıs 2022 Salı 21:37
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AGAD Başkanı Aslan’dan 'Dünya Basın Özgürlüğü Günü' mesajı

3 Mayıs, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1993 yılında aldığı karar ile tüm dünyada 'Dünya Basın Özgürlüğü Günü' olarak kutlandığını hatırlatan Adıyaman Faal Gazetecileri (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan,"Basın demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Tarafsız ve objektif bir biçimde haber ve bilgi akışı sağlayarak toplumu aydınlatma ve doğru bilgilendirme görevi yapmaktadır. Basının bu görevini özgürce yapabilmesi ve yaptığı görevin amacına ulaşmasında, hiç kuşkusuz basın hürriyetinin büyük önemi bulunmaktadır. Ayrıca basın hürriyeti hayatın her anında, hayatın her yönünü etkileyecek derecede önemlidir."dedi.
Basının devlet ile millet arasında bir köprü görevi yürüttüğünü ifade eden Aslan, Basın devletin isteklerini halka ulaştırmada, halkın taleplerini devlete duyurmada en önemli bir görev üstlendiğini söyledi.
Özgür bir basının etkisinin her alanda kendini gösterecek önemli bir etken olduğunu hatırlatan Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Basın hak ve hukukun sağlanmasında, mazlumun sesinin duyurulmasında, haksızlıkların dile getirilmesinde, haklının sesinin daha gür çıkarılmasında, devlet ile millet arasında bir köprü olmasında, devletin isteklerini halka ulaştırmada, halkın taleplerini devlete duyurmada en önemli ve değerli yoldur. Özgür bir basının etkisinin her alanda kendini gösterecek önemli bir etken olduğunu belirterek; evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda görev yapan tüm meslektaşlarımızın Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyorum."

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 03.05.2022 23:27
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