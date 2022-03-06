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AGAD Başkanı Aslan: AGAD olarak yeni bir süreç içerisine giriyoruz

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve Yönetim Kurulu Üyesi Işık Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bilal Işık, AGAD Başkan Vekili ve Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İnan'ı ziyaret ederek, basının sorunları ele alındı.

06 Mart 2022 Pazar 17:35
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AGAD Başkanı Aslan: AGAD olarak yeni bir süreç içerisine giriyoruz

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve Yönetim Kurulu Üyesi Işık Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bilal Işık, AGAD Başkan Vekili ve Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İnan'ı ziyaret ederek, ilerleyen günlerde AGAD tarafından yapılacak çalışmalar iştişare edilerek, basının durumu değerlendirildi.
Ziyarette değerlendirmede bulunan Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, Kentte teyit edilmeden yapılanların haber değeri taşımadığı gibi, bunların toplumda infiale yol açabildiğine dikkat çekti.
"AGAD olarak yeni bir süreç içerisine giriyoruz"
AGAD yönetimi olarak internet, gazete, TV ve radyoların sorun ve sıkıntılarıyla yakından ilgilenerek, yapılacak olan çalışmalar ile basının etik değerlerini ön planda tutarak hedeflerine ilerlemeye odaklandıklarını belirten Başkan Aslan," AGAD olarak yeni bir süreç içerisine giriyoruz. Bugün itibari ile kentin değerlerini ön planda tutarak, gelişmesi noktasında basınımızı ayağı kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız. Tüm kurum ve kuruluşlarla eşit mesafede durarak, kentin menfaatlerini gözeteceğiz. Ciddi bir gelir olan resmi ilan gelirleri, artık cazip olmaktan çıkmakla kalmamış, istenilen kriterler, gider kalemini artıran bir mekanizmaya dönüşmüştür. Resmi ilan fiyatları ise, günümüz koşullarında komik denilebilecek seviyelere düşmüştür. Pandemi dönemindeki sorunlar da eklenmiştir. Buna rağmen, basın kuruluşlarımız, asli görevi olan halkı doğru bilgilendirme görevini tam ve eksiksiz yürütmeye özen göstermiştir. İnternet, gazete, TV ve radyolar ile basın çalışanlarının ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik atılacak her türlü adımın takipçisi ve destekçisi olacağız. Bugün Yaman Medya Grup bünyesinde bulunan ve çizgisinden asla ödün vermeyen Perre Haber Ajansı bölgeye hizmet ediyor. Bu gurur hepimizin gururdur. Bundan dolayı da ayrıca Başkan Vekilimiz İbrahim İnan ve ekibini gönülden tebrik ederek her koşulda yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyorum"dedi.
"Tüm mecralara karşı duruşumuz dik olacaktır"
Teyit edilmeden yapılan paylaşımların haber değeri taşımadığı gibi, bunların toplumda infiale yol açabildiğine de dikkat çeken Başkan Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Teyit edilmeden yapılan paylaşımların haber değeri taşımadığı gibi, bunların toplumda infiale yol açabildiğine de bu anlamda, asli görevi habercilik olan, gazetecilerin yaptığı haberlerin önemi daha da artmaktadır. Bu kutsal ve ulvi mesleği yapan meslektaşlarımızın, zor ve ağır koşullar altında görev yaptığını bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Yeni süreçle birlikte STK, siyasi parti ve kamu kurumlara eşit mesafede olarak, halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlayacak tüm mecralara karşı duruşumuz dik olacaktır."
Ziyaretten ötürü teşekkür eden Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkan Vekili İbrahim İnan ise parçası olmaktan büyük onur duyduğunu dile getirerek, AGAD Başkanı İbrahim Aslan ve Işık Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bilal Işık'a teşekkür etti. İnan, AGAD olarak her zaman duruşlarının olduğunu ve bundan ise asla taviz vermeyeceklerini belirtti.

Kaynak: PHA
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