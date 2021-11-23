ADYÜ’de önlük giyme heyecanı

ADYÜ Kapalı Spor Salonu ile Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonlarında farklı zamanlarda gerçekleştirilen etkinliğe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili İ. Halil Fırat, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Aykut Dündar, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Sayad Kocahan, Doç. Dr. İbrahim Hakan Bucak, AK Parti İl Başkan Vekili Emrah Bulucu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Merkez İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ziya Başaran, dekanlar, akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Koca ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Yılmazer’in günün anlam ve önemine binaen açış konuşmasıyla devam etti.

Rektör Turgut, “Öğrencilerimiz Bizim Ciğerparelerimiz”

Rektör Turgut, Diş Hekimliği Fakültesi önlük giyme töreninde mevcut binanın fiziki anlamda yenilendiğini ve eğitime uygun bir hale geldiğini söyledi. Turgut, “Önceki yıl pandemi nedeniyle 1. sınıf öğrencilerimize önlük giydirememiştik. Bu yıl 1. ve 2. sınıf öğrencilerimiz için toplu önlük giydirme etkinliği düzenledik. Bugün 22 Kasım Diş Hekimleri Günü… Sağlık eğitimi ve dağıtımı, iç içe yürütülen bir hizmettir. Sağlıkçıların hepsi şifa dağıtan, Allah’ın şafi isminin temsilcileridir. Eczacılık, Tıp, Diş ve Sağlık Yüksekokullarımız bir orkestra gibi sağlık hizmetlerini yürütmelidir. Bu pandemi bize gösterdi ki ülkemiz sağlık alanında belli bir yere gelmiştir ve dünya sağlık otoritelerince de kabul edilen ve gıpta ile bakılan bir konumdayız. Allah devletimize zeval vermesin! Bu mekanlar bizler için yapıldı. Eksiğimiz olabilir ama birlikteliğimizle her şeyin üstesinden gelebiliriz. Şunu belirtmek isterim ki öğrencilerimiz bizim ciğerparemizdir. Bu giydiğiniz önlüğün değerini bilin. Çalışın, eliniz kirlensin. Ben öğrencilerimizi eğiten akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitim konusunu sıkı tutması gerekir. Çünkü, sağlık eğitimi günü gününe çalışılması gereken bir zanaattır. Onun için abilerinizden, ablalarınızdan bu zanaatı en iyi şekilde öğrenmeye çalışın. Hepinizin gözlerinden öpüyorum” dedi.

Başkan Aydın: “Sahip Olduğumuz İmkanların Kıymetini Bilelim”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Milletvekili Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, Adıyaman Üniversitesinin kurulma aşamasında çekilen sıkıntılardan bahsederek, “Sağlık, herkesin gıpta ile baktığı bir meslektir. Eskiye dönüp baktığımızda mevcutta çok güzel şartlara, imkanlara sahip olduğumuzu görüyorum. Zamanında harcadığımız emeklerin semeresini almak ve sizlerle bu ortamı paylaşmak bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle Adıyaman’da fakültelerimiz kuruldu. Hamdolsun hizmet ayağınıza geldi. Bunların kıymetini bilerek işimizde en iyisi olmak için yarışmalıyız. İyinin en önemli kriteri etik değerlere ve Hipokrat yeminine riayet etmektir. Meslek, adap ile süslenirse kıymetli olur. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gençleri kategorilendirmek doğru değil. Önemli olan bilim çağı, uzay çağı ve teknofest çağını en iyi şekilde yakalayabilmektir. Gençliğinizin ve zamanınızın kıymetini çok iyi bilin. Çok güzel imkanlara kavuşan başta Diş Hekimliği Fakültesine sunulan imkanlardan ötürü değerli Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Çuhadar: “Halka Hizmeti Hakk’a Hizmet Bilerek Bu Necip Millete Hizmet Edin”

Törende konuşan Vali Mahmut Çuhadar ise, sağlıkçıların kutsal bir görevi icra ettiğini vurgulayarak, “Bu mutlu günde aranızda olmak çok güzel. Çok güzel ve anlamlı bir mesleğe adım attınız. İnsanlık tarihi boyunca var olan bir mesleği icra edeceksiniz. Özellikle Diş Hekimliği Fakültesi son iki yıllık süreçte pandemi ile mücadelede elimiz, ayağımız oldu. Tüm çalışanlara teşekkürü bir borç biliyorum. Değerli öğrenciler, idealizminizi hiç kaybetmeyin. Birinci sınıftaki idealizminizi profesörlükte de devam ettirin. Bize gelen vatandaş cahil, fakir, bilgisiz, zengin ya da düşkün olabilir, ama biz onun sadece sağlığıyla ilgilenmeliyiz. Ona, en kaliteli hizmeti sunmayı bir borç bilmeliyiz. O zaman bu memleket ileri, çağdaş ülkeler arasındaki yerini alır. Halka hizmeti Hakk’a hizmet bilerek bu necip millete hizmet edin. Hepinizi bu güzel günde selamlıyor, Diş Hekimliği Fakülte binasının yenilenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Vekil Fırat: “Üniversitemizle Gurur Duyuyoruz”

Ak Parti Adıyaman Milletvekili İ.Halil Fırat’da, 2006 yılında kurulan ve her geçen gün gelişen bir üniversiteye sahip olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Üniversitemiz bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. İlk kurulduğunda 3500 öğrenci ile eğitim veren Üniversitemizin mevcutta 23000 öğrencisi var. Bu kardeşlerimizin her biri birer turizm elçisidir. İnşallah bu kardeşlerimiz akademik başarı anlamında da göğsümüzü kabartır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından tören 697 öğrencinin önlüklerini giymesiyle sona erdi.