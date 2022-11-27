Adıyamanlılar Vakfı öğrenci buluşmalarına başladı

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk öğrenci buluşması gerçekleştirildi. Gerçekleşen öğrenci buluşmasına Genel Başkan Ömer Özkartal, Vakfın Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Komisyon Başkanları, basın mensupları ve bursiyerler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Ömer Özkartal, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üniversiteye yerleşen bursiyerleri tebrik eden Özkartal, şöyle devam etti:

”Yeni kazanan arkadaşlarımıza “hoş geldiniz” diyoruz. Bu hizmetleri hep beraber yapıyoruz. Siz kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz biz de sizlere yardımcı oluyoruz. Bu kadar kıymetli insanla tanışmış oluyoruz. Çok hayırlı, başarılı hizmetlere imza attığımıza inanıyoruz. Bu hizmete hepimizim omuz vermesi lazım. Başarılı olmak istiyorsanız derslerinizin hayallerinize, düşlerinize, rüyalarınıza gelmesi lazım. Bu memleket, aileniz, Adıyaman sizden çok ümitli.”

Mütevelli Heyeti üyeleri de söz alarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mahmut Göksu, vakfın büyük bir medeniyet olduğunu dile getirdi. Göksu, ”İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir. Bu vakıf da o gayeyle 1996 yılında kuruldu. Hiçbir şey kendiliğinden olmaz. Çaba ve gayret varsa başarı geliyor. Sizden arzumuz öncelikle derslerinizde başarılı olmanız. En uzun soluklu yatırım insana yatırımdır. Adıyamanlılar Vakfı da en hayırlı hizmeti yapıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ramazan Aksoy, ”Doğup büyüdüğünüz toprakları unutmamanız lazım. İstanbul’da böyle bir vakfımız olduğu için Allah’a şükrediyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında hepinize başarılar diliyorum.” dedi.

Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Abdülgani Tekin de, ”Gönül insanları bir araya gelerek bir vakıf kurdu. Eğitim hayatını boyunca kendinizi yetiştirmeniz lazım. En iyisi olmaya çalışın. Hepinizi tebrik ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Mütevelli Heyeti Üyeleri Mustafa Karlı ve Hasan Aydın da söz alarak bursiyerlere başarılar diledi.

Başkanvekili Abuzer Korkmaz ise, ”Ben bu Vakıfta mutlu olan bir kişiyim. Çünkü burası bizim ikinci evimiz. Siz Türkiye’de milyonlar içinde seçilerek buraya geldiniz. Bunun farkında olmanızı istirham ediyorum. Bu ülkenin ve Adıyaman’ın sizden çok beklentileri var. Burası Adıyamanlıların İstanbul’daki buluşma noktası. Gelin burada birlikte güzel işler çıkartalım” diye konuştu.

Adıyamanlılar Vakfı Başkan Yardımcısı ve Burs Komisyonu Başkanı Abdülhamit Dursun burs hizmetine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Emeği geçen hayırsever iş adamlarına teşekkür eden Dursun, ”Vakıf insanlarının en belirgin özelliği Halık’ın şefkat nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazanan kişiler olmasıdır. Siz değerli bursiyerlerimizin derslerinde başarılı olması çok önemli bizim için. Bir vakıf insanına da yüksek başarı sağlamak yakışır.” Şeklinde konuştu.

Bursiyer öğrenciler de sezonun ilk öğrenci buluşmalarında kürsüye çıkarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.