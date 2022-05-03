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Adıyamanlılar Vakfı geleneksel bayramlaşma törenini gerçekleştirdi

Adıyamanlılar Vakfı, Pandemi süreci nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen geleneksel bayramlaşma coşkusuna kaldığı yerden devam ediyor.

03 Mayıs 2022 Salı 20:14
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Adıyamanlılar Vakfı geleneksel bayramlaşma törenini gerçekleştirdi

Vakfın Bağcılar'daki genel merkezinde düzenlenen programa Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ömer Özkartal, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, Mütevelli heyeti Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Komisyon Başkanları, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Ömer Özkartal pandemi sürecinin ardından bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. 
Adıyamanlılar Vakfı’nın sadece vakıf üyelerinin değil tüm Adıyamanlıların evi olduğunu belirten Özkartal,” Allah’a şükürler olsun pandemi bir şekilde atlatıldı ve insanoğlu hemen unutuyor. O kadar zor, o kadar problem yaşadık. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan Ramazan’ın ardından bayrama eriştik.İnşallah hep beraber nice böyle güzel bayramlara erişiriz.” Dedi.
Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin herkesin özlediği bir ortamı yaşadıklarını vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti. 
Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ramazan Aksoy ise yaklaşık 2 senedir pandemi nedeniyle bayram sevincini yaşayamadıklarını dile getirdi. 
Aksoy,”Pandemi nedeniyle evlat babaya gidemedi, baba da evlada gidemedi. Bayramlaşmalara henüz alışamadık. Bu süreçte vefat edenlere Allah rahmet eylesin.İnşallah bundan sonra bayramlaşmaları daha coşkulu bir şekilde, hakkıyla yaşamayı Allah nasip eylesin” diye konuştu.
Törene katılan katılımcılar da söz alarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.
Bayramlaşma töreni Adıyaman’ın meşhur çiğköfte ikramı ile sona erdi.  

 

Kaynak: PHA
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