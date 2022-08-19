Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şube Başkanı Duran’a önemli görev

Ankara’daki Adıyamanlı bürokratlar başarılarıyla isminden söz ettirmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlik görevini başarı ile sürdüren Duran, TİGEM’in en önemli birimlerinden olan Teftiş Kurulu Başkanlığına getirildi.

Aynı zamanda Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şube Başkanlığı görevini de yürüten Duran, başarılı çalışmaları ile Ankara’daki Adıyamanlıların da yakından tanıdığı bir isim olmuştu.

1982’de Adıyaman Kâhta’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2007 yılında memuriyete başladı. Duran, Adıyaman ve Ankara’da memur, müfettiş yardımcısı ve müfettiş olarak uzun yıllar çalıştı. Hüseyin Duran, son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulunda Müfettiş olarak görev yaptı.Halen Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şube Başkanlığı görevini de yürüten Duran, çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza attı. Hüseyin Duran evli ve üç çocuk babasıdır.