Adıyamanlılar, Cumhuriyet coşkusunu Orhan Hakalmaz'la yaşayacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak olan Adıyaman Belediyesi, Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz'ı Adıyamanlılarla buluşturacak.

Adıyaman Belediyesi tarafından Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenecek olan konserle ilgili bilgi veren yetkililer, "Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünü gerçekleştireceğimiz etkinliklerle kutlayacağız. 29 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde gerçekleştireceğimiz etkinliğimizde Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Orhan Hakalmaz da sahne alacak. Saat 19.19'daki konsere ve öncesinde etkinliklere tüm halkımızı davet ediyoruz" diye konuştu.

Yetkililer ayrıca, etkinliklere katılmak isteyen üniversite öğrencileri için 18.00'dan itibaren üniversite önünden ücretsiz olarak otobüs seferlerinin yapılacağını dile getirdi.