Adıyaman’ın Kuzey çevreyoluyla ulaşım sorunu çözülecek

Karapınar Mahallesi’nde bulunan Organize Sanayi bölgesi civarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, burada sorumlulardan bilgi aldı.

İncelemeler sonunda açıklama yapan Başkan Kılınç, “İlimizdeki trafik sorununu rahatlatmak amacıyla yeni açtığımız çevre yollarından biri olan Kuzey Çevreyolunda incelemelerde bulunduk. Söz verdiğimiz gibi her alanda ve her anlamda gelişen bir Adıyaman için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlar ve sürücüler ise, yapımı süren Kuzey Çevreyolu ile birlikte Adıyaman’ın ulaşımdaki sorununun minimuma ineceğini ifade ederek, Başkan Kılınç’a ve ekibine teşekkür etti.