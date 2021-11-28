Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Adıyaman’ın Kuzey çevreyoluyla ulaşım sorunu çözülecek

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi arasında devam eden Kuzey Çevreyolunda incelemelerde bulunarak, yolun tamamlanmasıyla Adıyaman’ın ulaşımdaki önemli bir sorunun daha çözüleceğini dile getirdi.

28 Kasım 2021 Pazar 11:17
12 Okunma
Adıyaman’ın Kuzey çevreyoluyla ulaşım sorunu çözülecek

Karapınar Mahallesi’nde bulunan Organize Sanayi bölgesi civarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, burada sorumlulardan bilgi aldı.

İncelemeler sonunda açıklama yapan Başkan Kılınç, “İlimizdeki trafik sorununu rahatlatmak amacıyla yeni açtığımız çevre yollarından biri olan Kuzey Çevreyolunda incelemelerde bulunduk. Söz verdiğimiz gibi her alanda ve her anlamda gelişen bir Adıyaman için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlar ve sürücüler ise, yapımı süren Kuzey Çevreyolu ile birlikte Adıyaman’ın ulaşımdaki sorununun minimuma ineceğini ifade ederek, Başkan Kılınç’a ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman KESK, kamudan ihraç edilenlere sahip çıktı - Videolu Haber
Adıyaman KESK, kamudan ihraç edilenlere sahip çıktı - Videolu Haber
Kahta’da Güney Batı çevre yolu halkımızın hizmetine açıldı
Kahta’da Güney Batı çevre yolu halkımızın hizmetine açıldı
Ava giderken avlandı
Ava giderken avlandı
Karapınar Mahallesinde problemli noktalar onarıldı
Karapınar Mahallesinde problemli noktalar onarıldı
Köylere Hizmet Götürme Birliği Gölbaşı’nda toplandı
Köylere Hizmet Götürme Birliği Gölbaşı’nda toplandı
Jandarma’dan KADES seferberliği
Jandarma’dan KADES seferberliği
Adıyaman'da fırınlar mercek altında
Adıyaman'da fırınlar mercek altında
TBMM Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Vali Çuhadar'ı ziyaret etti
TBMM Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Vali Çuhadar'ı ziyaret etti
Yavru Dağ Keçisi koruma altına alındı
Yavru Dağ Keçisi koruma altına alındı
Eğitim-Sen üyelerinden kadınlar günü açıklaması
Eğitim-Sen üyelerinden kadınlar günü açıklaması
15 Temmuz Şehitleri Resim Sergisi açıldı
15 Temmuz Şehitleri Resim Sergisi açıldı
Başkan Dişkaya: OSB alanı bürokratik engellere feda edilmemelidir
Başkan Dişkaya: OSB alanı bürokratik engellere feda edilmemelidir
TÜRKAV Başkanı Babar’dan Türkeş’in 104. doğum günü açıklaması
TÜRKAV Başkanı Babar’dan Türkeş’in 104. doğum günü açıklaması
Adıyaman’da öğretmenler günü etkinliklerle kutlandı
Adıyaman’da öğretmenler günü etkinliklerle kutlandı
Doğan: Dünyanın en saygın insanları öğretmenlerimizdir
Doğan: Dünyanın en saygın insanları öğretmenlerimizdir
Tuzakla yakalanan keklikler özgürlüğe kanat çırptı
Tuzakla yakalanan keklikler özgürlüğe kanat çırptı
Başkan Aydın'dan ‘Öğretmenler Günü’ mesajı
Başkan Aydın'dan ‘Öğretmenler Günü’ mesajı
Dr. Emrah Akyüz’den Adıyaman için kuraklık uyarısı
Dr. Emrah Akyüz’den Adıyaman için kuraklık uyarısı
ADYÜ’de önlük giyme heyecanı
ADYÜ’de önlük giyme heyecanı
Rotary’den ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye desteği
Rotary’den ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye desteği
Avrupa Yetim Eli Adıyaman'da çocukları sevindirdi
Avrupa Yetim Eli Adıyaman'da çocukları sevindirdi
Çelenk: Tarıma dayalı sanayi kentte katkı sağlıyor
Çelenk: Tarıma dayalı sanayi kentte katkı sağlıyor
Alevi Kültür Derneği Şube Başkanı Tanrıverdi güven tazeledi
Alevi Kültür Derneği Şube Başkanı Tanrıverdi güven tazeledi
KESK üyeleri: OHAL komisyonu derhal lağvedilmesini istedi - Videolu Haber
KESK üyeleri: OHAL komisyonu derhal lağvedilmesini istedi - Videolu Haber
Havuzda mahsur kalan kurt kurtarıldı - Videolu Haber
Havuzda mahsur kalan kurt kurtarıldı - Videolu Haber
Adıyaman’da kaçak avcılara yasal işlem yapıldı
Adıyaman’da kaçak avcılara yasal işlem yapıldı
Petrol Caddesi’nde kavşak ve refüjler yenileniyor
Petrol Caddesi’nde kavşak ve refüjler yenileniyor
Adıyaman’da zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor
Adıyaman’da zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor
Başkan Kılınç, akıllı şehirler toplantısı için İspanya’da
Başkan Kılınç, akıllı şehirler toplantısı için İspanya’da
Adıyaman’da köylere hizmet götürme birliği bütçesi onaylandı
Adıyaman’da köylere hizmet götürme birliği bütçesi onaylandı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim