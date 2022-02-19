Adıyaman’ın hayali gerçek oluyor

Ortak akıl ve istişareler ile her kesimin fikrini alarak önemli projeleri hayata geçiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan eski hükümet binasının bulunduğu alana yapılması planlanan projenin yapımına başlandı. Projenin ardından alanda yapım çalışmalarını inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, firma yetkililerinden bilgi alarak çalışmaları inceledi.

"Yaşam alanlarındaki çalışmalarımızdan bir tanesi"

Çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alarak değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç,"Kentleri kent yapan meydanlarıdır, meydanlar kentin hafızasıdır, buluşma yeridir. Bu düşünceyle kent genelinde sürdüğümüz yeni yaşam alanlarındaki çalışmalarımızdan bir tanesi de eski valilik binasının yerine yapmayı planladığımız meydan düzenleme projesidir. Yaklaşık 13 dönüm meydan projesi başladı. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Tabi kentin ihtiyaçlarından bir tanesi otopark. İki katlı otopark olacak. Altta 500, 600 aracın sığacağı şekilde otopark yine hakeza üstü meydan olacak şekilde yaklaşık 13 dönümün 11 dönümü tamamen meydan bu meydana Adıyaman'ın daha da soluklanabileceği, nefes alabileceği alan burada hem milli bayramlar hem dini bayramlar hemde konserlerin düzenlenebileceği bir alan olacaktır."dedi.

Çocuklar ve gençlere müjde veren Başkan Kılınç, Çocuklar, gençler ve öğrenciler ders çalışması için meydan üzerinde kitap kafenin yer alacağını ve ikramlarının olacağını söyledi.

"Kısa sürede vatandaşlarımız hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız"

İnsanların soluklanacağı bir alan olacağını söyleyen Başkan Kılınç,"Kitap kafesininde yer alacağı ve çocuklarımız, gençlerimiz hem ders çalışabilecek ders çalışabileceği alanlar bizim vereceğimiz ikramlardan da yararlanabilecekler. Bununla birlikte mescit tarzında ufak bir camimiz de olacak. Dolayısıyla şehrimizin meydanı insanlarımızın soluklanacağı bir meydana hızlı bir şekilde başladık inşallah kısa sürede biter ve vatandaşlarımız hemşerilerimizin hizmetine sunmuş oluruz. Ortak akıl ve istişarelerle bu şehri daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz inşallah. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."şeklinde konuştu.