Galeriler Yazarlar
Adıyaman 9
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1.997,33
ALTIN
921,76
DOLAR
14,38
STERLİN
18,94
EURO
15,71

Adıyaman’daki 'Sığınmacıların Uyum Çalıştayı' gerçekleştirildi

Adıyaman’a yerleşen sığınmacıların sorunlarının görüşüldüğü "Adıyaman İlindeki Sığınmacıların Uyum Çalıştayı" Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

07 Mart 2022 Pazartesi 15:43
3 Okunma
Adıyaman’daki 'Sığınmacıların Uyum Çalıştayı' gerçekleştirildi

Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda düzenlenen Çalıştaya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Özge İmamoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Daire Başkanlığı Bilişim ve Enformasyon Daire Başkanı Metehan Özcan,  FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık, GIZ Gaziantep Field Operation Manager Ali Aslan, Sequa İzmir Bölge Müdürü Duriye Kayserilioğlu ve ilgili kurum amirleri katıldı. 
Çalıştay’da sığınmacıların yaşadıkları kente uyum süreci, çalışma hayatında karşılaştıkları istihdam sorunları ve uygulamaya yönelik çalışmalar değerlendirildi.
"Meydana gelen bir olay hepimizi etkiliyor"
Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç,"Bugün dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir olay hepimizi etkiliyor. Bugün dünya mülteci sorunlarına duyarsız kalırken, bu konuda Türkiye belki gayri safi milli hasılada dünyanın en zengin ülkesi değildir ama insani olarak dünyada en fazla mültecilere ev sahipliği yapan ve yardım yapan ülkelerin başında gelmektedir"dedi. 
"Adıyaman, 23 bin göçmeni barındırıyor"
Vali Mahmut Çuhadar ise, "İnsanlık olarak zor bir yüzyıl geçiriyoruz. Dünya, bu zorlukları birlikte aşmak yerine biraz daha zorluk çıkarmak için çabalıyor maalesef. Büyük güç sahipleri sahip oldukları güç hegemonyalarını sürdürebilmek için küçücük çocukları yetim bırakıyor. Maalesef dünyanın büyük bir kısmı da bunu izliyor. Mültecilerin göz ve deri rengine göre karar verildiği bir dünyada yaşamak hepimizi utandırıyor. Adıyaman, 23 bin göçmeni barındırıyor. Bunların çok büyük bir kısmı da Suriyeli kardeşlerimizden oluşuyor. Kamu kurum ve kuruluşlarımız Türk vatandaşlarımıza ne sağlıyorsak, yabancı mültecilerimize de aynısını temin ediyoruz. Ben halk günü yapıyorum. Halk Gününe bizim vatandaşlarımızla birlikte Suriyeliler, Iraklılar, Afganlıları da davet ediyoruz. Onlarla görüşüp dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın kaynaklarının hemen hemen dörtte biri mülteciler için harcanıyor. Adıyaman maalesef uluslararası kuruluşların hayata geçirdikleri mülteci destek programlarından yeterince yararlanamıyor. Adıyaman olarak bu kuruluşlardan gelecek bütün öneri ve ortak çalışma zeminine varız"dedi. 
Konuşmaların ardından Çalıştaya katılan ilgili kurumlar, Adıyaman’da sığınmacılarla ilgili yaptıkları uyum çalışmaları ile ilgili sunum yaptı.
Katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasının ardından Çalıştay sona erdi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 07.03.2022 18:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Çuhadar’ın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı
Vali Çuhadar’ın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı
Başkan Kılınç, Gençlik Liderleriyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, Gençlik Liderleriyle bir araya geldi
Başkan Kılınç'tan 'Kadınlar Günü' mesajı
Başkan Kılınç'tan 'Kadınlar Günü' mesajı
AGAD Başkanı Aslan: AGAD olarak yeni bir süreç içerisine giriyoruz
AGAD Başkanı Aslan: AGAD olarak yeni bir süreç içerisine giriyoruz
Adıyaman'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan halaylı protesto - Videolu Haber
Adıyaman'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan halaylı protesto - Videolu Haber
Yeşilay Adıyaman Şubesinden, Başkan Kılınç'a ziyaret
Yeşilay Adıyaman Şubesinden, Başkan Kılınç'a ziyaret
Metropolit Melki Ürek'ten, Başkan Kılınç'a ziyaret
Metropolit Melki Ürek'ten, Başkan Kılınç'a ziyaret
Başkan Kılınç, İl Genel Meclisi Mart ayı toplantısına katıldı
Başkan Kılınç, İl Genel Meclisi Mart ayı toplantısına katıldı
Muhtarlardan Albay Yeşilyurt’a plaket
Muhtarlardan Albay Yeşilyurt’a plaket
Vali Mahmut Çuhadar’dan ulu çınarlara ziyaret
Vali Mahmut Çuhadar’dan ulu çınarlara ziyaret
Başkan Emre'den 'Erkenek İçme Suyu' açıklaması
Başkan Emre'den 'Erkenek İçme Suyu' açıklaması
Bayraktar: Zeytinlik alanların yok olmasının önünü açan bu uygulamadan mutlaka vazgeçilmelidir - Videolu Haber
Bayraktar: Zeytinlik alanların yok olmasının önünü açan bu uygulamadan mutlaka vazgeçilmelidir - Videolu Haber
Okullarda deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı - Videolu Haber
Okullarda deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı - Videolu Haber
CHP'li Binzet: Yaylakonak’da doğa katliamı yapılmıştır - Videolu Haber
CHP'li Binzet: Yaylakonak’da doğa katliamı yapılmıştır - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan eski çarşı esnafına ziyaret
Başkan Kılınç'tan eski çarşı esnafına ziyaret
Kılınç, Hayvan Pazarı projesini inceledi
Kılınç, Hayvan Pazarı projesini inceledi
Başkan Kılınç, Gençlik Makamında AK Partili gençlerle buluştu
Başkan Kılınç, Gençlik Makamında AK Partili gençlerle buluştu
Yaban hayvanlarının yemleme çalışması devam ediyor
Yaban hayvanlarının yemleme çalışması devam ediyor
Ertürk'e teşekkür plaketi
Ertürk'e teşekkür plaketi
Başkan Akkuş, Başkan Kılınç'ı ziyaret etti
Başkan Akkuş, Başkan Kılınç'ı ziyaret etti
Başkan Kıymaz: Mazlumun yanında, zalimin karşısındayız
Başkan Kıymaz: Mazlumun yanında, zalimin karşısındayız
Adıyaman'da av sezonu kapanıyor
Adıyaman'da av sezonu kapanıyor
Başkan Kılınç, Deneyimlerini öğrencilerle paylaştı
Başkan Kılınç, Deneyimlerini öğrencilerle paylaştı
Muhtarlar Federasyonu Başkanı Taş'tan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Muhtarlar Federasyonu Başkanı Taş'tan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Güney Çevreyolu'nda çalışmalar hızla ilerliyor
Güney Çevreyolu'nda çalışmalar hızla ilerliyor
Adıyaman İlkbahar’a hazırlanıyor
Adıyaman İlkbahar’a hazırlanıyor
Adıyaman Belediyesi asfalt sezonunu açtı
Adıyaman Belediyesi asfalt sezonunu açtı
Memur Sen Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Aydın: 28 Şubat darbesinin izleri silinmelidir
Memur Sen Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Aydın: 28 Şubat darbesinin izleri silinmelidir
Çelik: Engelleri aşmada ilimize birincilik getirdik
Çelik: Engelleri aşmada ilimize birincilik getirdik
Kahta’da 28 Şubat Postmodern Darbe konulu konferans düzenlendi
Kahta’da 28 Şubat Postmodern Darbe konulu konferans düzenlendi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim