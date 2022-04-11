Adıyaman’daki GES kapasite sorunu bakanlığa iletildi

Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) Başkanı Ömer Çelebi ve Adıyaman Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Temsilcisi Mustafa Öztürk, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'la Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'nda düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Heyet, Adıyaman'da yaşanan ve uzun süredir gündemde olan Güneş Enerji Santrali kapasite sorunu ile ilgili hazırladığı raporu Bakan Yardımcısı Tancan'a verdi.

Yapılan açıklamada, özellikle tekstil ve gıda sektöründe önemli büyüme kaydeden Adıyaman'da, enerji girdi maliyetinin sürdürülebilir olması için GES'lerin önündeki engelin kalkması gerektiğine işaret edildi. Güneşlenme süresi ve ışınım yönünden Türkiye ortalamasının üstünde olan Adıyaman'da kapasite sorununun çözülmesiyle enerji maliyetlerinde ciddi iyileşme yaşanacağını kaydederek Çelebi ve Öztürk ilgilerinden ötürü Tancan'a teşekkür etti.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ise, Adıyaman'daki bu özel durum için yakından ilgileneceğini ve mümkün olan en kısa sürede GES'lerin önündeki engeli kaldıracaklarını söyledi.

Kaynak: PHA