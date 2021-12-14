Adıyaman'da zeytin üreticileri teknik geziye uğurlandı

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 32 üretici, teknik personel nezaretinde Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet içi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde zeytin yetiştiriciliği, gübreleme, hastalık ve zararlılar ile mücadele gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulmak üzere yola çıktı.

"İlimiz iklim ve toprak yapısı ile zeytin yetiştiriciliğine çok elverişli bir konumda"

İpekyolu Kalkınma Ajansının koordinatörlüğünde yapılacak eğitim programına katılmak üzere çiftçilerin eğitime katılmak üzere yola çıktıklarını belirten Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kiyas,"Zeytin üreticilerine yönelik eğitim ve yayım faaliyetleri kapsamında bugün 32 üreticimizi Aydın'ın Söke ilçesinde Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet içi Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gönderiyoruz. Üreticilerimiz 3 günlük teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacaktır. Bilindiği üzere; ilimiz iklim ve toprak yapısı ile zeytin yetiştiriciliğine çok elverişli bir konumda olup, halihazırda 28.000 dekar üretim alanımız mevcuttur. Mevcut zeytin alanlarımız ile ülke genelinde 20.sırada bulunmaktayız. Üretim sezonu içerisinde sahada yaptığımız çalışmalar kapsamında üreticilerimizden gelen talepler üzerine böyle bir teknik geziyi organize ediyoruz. Bu vesileyle bizlere destek olan İpekyolu Kalkınma Ajansına teşekkür ediyorum, gezimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.