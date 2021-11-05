Adıyaman’da Yunus Emre anlatıldı

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen konferansa, konuşmacı olarak Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Turan Doğan, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Cumhur Kırılmış, Vali Yarımcıları İhsan Maskar, Mehmet Yasin Erkan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, bazı kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dil Kurumu (TDK), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Adıyaman Valiliği koordinesinde düzenlenen programda; Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Turan Doğan, Yunus Emre’nin hayatı, yaşadığı coğrafya ile yazdığı şiirleri tahlil ederek Yunus Emre'nin hem dil ve edebiyat hem de miras bıraktığı edebi şaheserler ile Türkçe’nin Anadolu'da yazı dili oluşu süreci ile ilgili katılımcılara bilgileri paylaştı.