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Adıyaman'da yetim çocuklar iftarda buluştu

Adıyaman İl Müftülüğü TDV Kadın Kolları tarafından Ramazan ayında yetim çocuklara yönelik iftar programında hep birlikte iftar açmanın sevincini yaşadı.

17 Nisan 2022 Pazar 11:10
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Adıyaman'da yetim çocuklar iftarda buluştu

Türkiye Diyanet Vakfı Adıyaman Kadın Kolları Temsilciliği (TDV) iftar yemeğine katılan yetimlere çeşitli hediyeler verildi.
İftar yemeği vermenin sevincini yaşadıklarını belirten program Türkiye Diyanet Vakfı Adıyaman Kadın Kolları Temsilciliği (TDV) Koordinatörü Esra Karakeçi, "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (Aleyhissalatu Vessellem) bir hadisi şeriflerinde şehadet parmağı ve orta parmağını yan yana getirerek, 'Ben ve yetimi gözeten kimse kıyamet günü böyle beraber olacağız.' buyurduğu hadis-i şerif üzerine böyle bir program düzenlemeyi amaçladık. TDV Kadın Kolları olarak Kur'an kursu hocalarımızla beraber Adıyaman'daki yetimlerimizle bir araya gelmeyi hedefledik. Dünyada, Türkiye'de, Adıyaman'da nerede yetim varsa onların yanındayız.  Bizler de kendi şehrimizde yetim kardeşlerimizi misafir etmek istedik onlar da Allah razı olsun bizleri kırmadılar iftar programına katıldılar. Hayırseverlerimizin vesile olmasıyla düzenlediğimiz iftar programının daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.
Karakeçi açıklamasının devamında, "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (Aleyhissalatu Vessellem) bir hadisi şeriflerinde, 'Kim ki bir oruçluya iftar ettirirse onun sevabının ayısı iftar ettirene de yazılır.' buyuruyor. Bu hadislerin ışığında hazırladığımız iftar programına yüz yetim çocuğumuzu çağırdık. Bu sayının artması için hayırseverlerin katkısını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
TDV Adıyaman Kadın Kolları Temsilcisi Şükran Akgün, ise zengin Müslümanların zekât ve fıtır sadaklarını vererek hayır işlerine destek olması gerektiğini belirtti.
Akgün, "Müslüman kardeşlerimize çağrıda bulunuyoruz. Bizler yıllardır bu işin içerisindeyiz. Bugün bu programla çalışmalarımızı taçlandırmak istedik. Bu işler sadece bizlerle olacak işler değil. Bizler bu duvarın birer taşlarıyız. Her birimizin ayrı ayrı önemli görevi var. Hayırseverlerimiz, onları yerlerine ulaştıranlar, kıymetli hocalarımız hepimiz bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Fitre, sadaka, zekât gibi mali ibadetleri yerine getirerek bu hizmetlere destek verilmelidir." ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: PHA
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