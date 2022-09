Adıyaman’da 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' - Videolu Haber

"Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla başlatılan kampanyayla trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030'a kadar yüzde 50 oranında azaltılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, "Trafikte her yıl daha iyiye" mottosuyla önceki yıllarda düzenlenen "Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" ve "Yayalar kırmızı çizgimiz" kampanyalarının ardından bu yıl da farkındalık çalışmalarına "Yayalara ncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla devam ediliyor.

Yaya önceliği konusunda toplumsal farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla Adıyaman’da Gölbaşı Caddesi 1 Aralık İlkokulu önünde düzenlenen "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” uygulamasına Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, bazı kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında Vali Mahmut Çuhadar, il protokolü ve öğrencilerle birlikte Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi 1 Aralık İlkokulu önündeki ışıksız yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise ellerinde taşıdıkları dövizlerle trafikte yayaların önceliğine dikkat çekti.

Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri, yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerle birlikte yaya geçidinden geçti.

Yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” kampanyasının ülke genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da başlattıklarını kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, "Bu kampanya yayaların yaya geçidinde güvenli bir şekilde geçmesini sağlamak ve farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirilmiştir. Yayalarımız trafiğin bir parçası, onların yaya geçitlerinden güvenli bir şekilde geçmesi ve can güvenliği bizim için önem arz ediyor. Özellikle öğrencilerimizin yoğun olduğu okul bölgelerindeki yaya geçitleri hassasiyetimizi bir kat daha artırıyor. Bundan dolayı bütün vatandaşlarımıza ve bütün sürücülerimize bu konuda daha dikkatli ve duyarlı olmalarını diliyoruz"dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç,"İçişleri Bakanlığı tarafından tüm yurtta yayalara öncelik ve hayata saygı duruşu kapsamında ilimizde bununda pratiğini yaptık. Burada önemli olan can güvenliğine saygı göstermektir onun için yaylarımızın can güvenliğini koruyalım"dedi.

