Adıyaman'da yasadışı avlanma yapan şüpheliler hakkında işlem yapıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan devriye görevi sırasında kaçak avlanma yaptığı belirlenen 3 şüpheli hakkında 4915 sayılı kanun kapsamında yasal işlem yapıldı. Şüphelinin ruhsatsız olan tüfeğine de el konuldu. Ekipler denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini duyurarak kaçak avcılık yapacak vatandaşları uyardı.