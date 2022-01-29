Adıyaman'da yaban hayvanları yemleme çalışması devam ediyor

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun kar yağışının olduğu ve 2 metreyi bulan kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanların yemlenmesi için kentte bulunan 2 firma tarafından yem ve greyder desteği eli yüksek kesimlerdeki yaban hayvanları yemleme çalışması yapıldı.