Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun kar yağışının olduğu ve 2 metreyi bulan kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanların yemlenmesi için kentte bulunan 2 firma tarafından yem ve greyder desteği eli yüksek kesimlerdeki yaban hayvanları yemleme çalışması yapıldı.Kaynak: PHA
Adıyaman'da yaban hayvanları yemleme çalışması devam ediyor
Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından firmaların desteğiyle yoğun kar yağışı altında olan kırsal alanlarda yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.
29 Ocak 2022 Cumartesi 18:41
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