Adıyaman'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Videolu Haber

İl Jandarma Komutanlığı ve Adıyaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında yaban hayvanlarının dogal yaşam alanlarının farklı noktalarına yiyecek bırakıldı.

Özellikle kar yağışının yoğun olduğu ve dağ keçilerinin yoğun olarak yaşadığı bölgelere İl Jandarma Komutanlığı ve Adıyaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dağ keçileri ve yaban hayvanlar için yem bıraktı. Ekipler, doğada yaşam alanında bulunan hayvanlara desteklerinin süreceğini belirtti.

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