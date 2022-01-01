Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısıyla Türkiye genelinde 2022 yılının ilk gününde "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" buluşması düzenlendi. Kentte Mehmed Zahid Kotku Camii'de düzenlenen "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programında vatandaşlar camiye akın ederken, sabah namazının ardından dua edilerek, tekbir getirildi. Türkiye genelinde 2022 yılının ilk gününde "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" buluşmasına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile çok sayıda vatandaş katıldı.Kaynak: PHA
Adıyaman'da vatandaşlar sabah namazında buluştu
Adıyaman'da, yılın ilk gününde "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programında vatandaşlar sabah namazında bir araya geldi.
01 Ocak 2022 Cumartesi 11:43
4 Okunma