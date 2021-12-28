Adıyaman'da ulaşım ağını genişliyor

Adıyaman Belediyesi, daha önce Atatürk Bulvarı ile 3. Çevreyolunda hizmet veren şehir içi ulaşım hatlarına üçüncüsünü ekliyor.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, belediyeye ait üçüncü güzergahın çok ihtiyaç duyulan Bahçecik Sitilce TOKİ Konutları ile 400 Yataklı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında hizmet vereceğini belirtti.

Adıyaman Belediyesi Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda yeni hattın ivedi şekilde hizmete konulduğunu da sözlerine ekleyen yetkililer, konu ile ilgili şunları dile getirdiler: “Belediye meclisimiz tarafından alınan karar ile daha önce Altınşehir Mahallesi ile 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında Atatürk Bulvarı ile 3. Çevreyolu üzerinden hizmet veren otobüslerimiz için bugünden itibaren yeni bir güzergah daha oluşturuldu. Gelen talepler üzerine büyük ihtiyaç duyulduğu anlaşılan Bahçecik Mahallesi'ndeki Sitilce TOKİ ile 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında hizmet verecek olan bu yeni hattımız ile birlikte şehrin güney ve doğu kısmında yaşayan halkımızın da ulaşımdaki sorunu minimuma inecektir. Bu hattımızda otobüslerimiz saat başı Bahçecik Sitilce TOKİ'den başlayıp, Millet Caddesi üzerinden 400 Yataklı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ulaşacak."