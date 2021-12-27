'Adıyaman'da Tütün Hasadı' fotoğraf yarışması sonuçlandı

Adıyaman Belediyesi’nin tütünün tanıtımı için düzenlediği fotoğraf yarışması sonuçlandı. Başvurular arasındaki fotoğrafları tek tek değerlendiren uzman jüri üyeleri tarafından seçilen eserler kamuoyuyla paylaşıldı.

Adıyaman Üniversitesi ile Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği (AFYOL)’nin de desteklerini alarak gerçekleştirilen yarışmanın sonuçları hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, "Adıyaman tütünün tanıtımı için düzenlediğimiz ‘Adıyaman’da Tütün Hasadı’ konulu fotoğraf yarışmasına yapılan 553 eser, seçkin jüri üyelerimiz tarafından değerlendirilerek, dereceye girenler belirlendi. İsmail Kara'nın çektiği fotoğrafın birinci olduğu yarışmada ikinciliğe Mehmet Ali Ergün, üçüncülüğe ise Bilal Eskioğlu'nun eserleri layık görüldü. Mansiyon dalında da; Birincilik Orhan Tanhan'a, ikincilik İbrahim Aysündü'ye, üçüncülük ise Serap İkiyek'e verildi. Eserler içerisinde en çok beğenilen ve sergilenecek olan 10 eser sahibi ise şöyle sıralandı: İbrahim Halil Ekin, Hilal Emnacar, Hasan Dayanıklı, Ayhan Maraşlı, Derya Yılmaz, Yalçın Çiftçi, İlhan Maraşlı, Müslüm Mutlu, Metin Burak Kınacılar ile Elmas Cumcu. Adıyaman Belediyesi olarak yarışmaya giren tüm fotoğraf sanatçılarımıza ve jüri üyelerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Dereceye giren eser sahipleri Adıyaman Belediyesi tarafından verilecek olan ödülleri de hak etmiş oldu. Buna göre: birinci gelen eser sahibi 5 bin TL, ikinci gelen eser sahibi 3 bin TL, üçüncü gelen eser sahibi 2 bin TL, mansiyon ödülüne layık görülen eser sahipleri 500’er TL ve sergilemeye değer görülen eserlerin sahiplerine de 250’şer TL ödül dağıtılacak.