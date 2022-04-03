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Adıyaman'da 'Trafik Değerlendirme Toplantısı'

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Trafik Denetleme, Trafik Tescil ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri personeli ile bir araya gelerek, trafik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

03 Nisan 2022 Pazar 22:35
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Adıyaman'da 'Trafik Değerlendirme Toplantısı'

Polis Evinde düzenlenen 'Trafik Değerlendirme Toplantısı'na katılan İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, 2022 yılında şehir içi ve şehirler arası yapılan çalışmaların değerlendirilerek, hazırlanan brifing sunumu yapılarak geçtiğimiz dönemlerin ve gelecekte yapılacak çalışmaların değerlendirmesi yapıldı.
İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, görev yapan polislere gösterdikleri gayret ve başarılı çalışmaları nedeniyle tebrik etti. Ergüden, mevcut performans ve gayretin 2022 yılı içerisinde de arttırılarak devam ettirilmesinin, trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yapılacak çalışmaların sürdürülmesinin önemini hatırlatarak başarılar diledi.

 

Kaynak: PHA
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