Adıyaman’da tesadüfen 40 milyon yıllık 4 fosil buldu

Adıyaman’da 15 kilometre uzaklıkta olan Bölükyayla Köyünde yaşayan 21 yaşındaki Gülcan Öztürk, ailesiyle kırsal alanda yürüyüş yaptığı sırada farklı yapıda 4 taş buldu. Taşların fosil olduğunu fark etmesi üzerine Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim etti.

Yapılan inceleme hakkında bilgi veren Müze Müdürü Mehmet Alkan, ”Ekiplerimizin, ilk incelemesinin ardından fosillerin 40 milyon yıllık Eosen Dönemi Numilites grubuna ait tek hücreli deniz canlısı olduğunu tespit ettik. Vatandaşımızın bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ederiz ”dedi.

Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından fosiller, koruma altına alındı.