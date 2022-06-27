Adıyaman'da temizlik çalışması devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehri baştan sona temizlemeye devam ediyor.

Şehir merkezindeki yol, kaldırım, park, okul ve ibadet yerlerini yıkayıp, duvarlara ve duraklara yapıştırılan ilanlarıyerinden söken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde başladığı çalışmaları gün aydınlanıncaya kadar tamamlıyor.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, pırıl pırıl bir Adıyaman için gece gündüz çalıştıklarını dile getirirken, vatandaşlar da gayretli çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek Adıyaman Belediyesi yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti.