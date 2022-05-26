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Adıyaman'da Tapu Kadastro Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü kutlandı

Adıyaman'da, mülkiyetinin teminatı olan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kuruluşunun 175. yıldönümünü kutlandı.

26 Mayıs 2022 Perşembe 12:05
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Adıyaman'da Tapu Kadastro Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü kutlandı

Tapu Kadastro Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Adıyaman Tapu Kadastro İl Müdürlüğü tarafından bir kutlama programı düzenlendi. 
İl Müdürlüğü salonunda düzenlenen kutlama programına katılan Vali Mahmut Çuhadar, Tapu çalışanları tarafından çiçeklerle karşılandı. 
Vali Mahmut Çuhadar’a kurum olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Tapu Müdürü Esat Benli, "Tapu Kadastro Müdürlüğü olarak 175 yıldır vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Adıyaman’da Müdürlüğümüz yetki alanı içerisinde bağlı bulunan 141 mahalleye/köye hizmet vermekteyiz. 1956 ile 2017 yılları arasındaki işlem evraklarının elektronik arşive aktarılması yüzde 77 oranında tamamlanarak iki ay gibi kısa bir sürede bitirilmesi planlanmaktadır. Yakın zamanda müdürlüğümüz tamamıyla elektronik ortam üzerinde iş ve işlemleri yürütebilecektir. Kurum olarak 2021 yılı sonu itibari ile toplam 40055 adet tapu işlemi yapılmıştır. Tapu müdürlüklerinde yapılan iş ve işlemlerin ne kadar güvenilir, önemli, ciddi ve hassasiyet gerektiren işlemler olduğu ve tapu dairelerinin devletin en güvenilir ve önemli kurumlarından biri olduğu aşikârdır. 1847 yılından bu yana mülkiyetin garantisi, 175 yıldır güvenin adresi olarak geleceğe emin adımlarla ilerleyerek kuruluşumuzun 175. Yılında kurumumuza katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Valimize teşekkür ediyorum"dedi.        
Yaşam hakkından sonra gelen en önemli haklardan bir tanesinin de mülkiyet hakkı olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar ise, "Tapu Müdürlüklerimizde bu hakların belgelendiği, tescillendiği, alım ve satımının yapıldığı devletimizin en önemli ve güvenli kurumlarıdır. Hayata geçirdiği projelerle her geçen gün hizmet kalitesini artırıp, bilgi teknolojilerini en iyi kullanarak, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için alt yapısını sürekli geliştiren Türkiye’nin köklü ve önemli kuruluşlarından birisi olan Tapu Kadastro Teşkilatımızın 175. kuruluş yıldönümünü kutluyor, Tapu ve Kadastro çalışanlarımıza başarılar diliyorum. Bu anlamlı günde 1993 yılında Diyarbakır Eğil’de Tapu Sicil Müdürlüğü görevini yürütürken, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Aziz Durmaz'ın kıymetli eşi ve evladına değerli hediyeler sunduk. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" şeklinde konuştu. 
Vali Mahmut Çuhadar, daha sonra 1993 yılında Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde Tapu Sicil Müdürlüğü görevini yürütürken, bölücü terör örgütü mensuplarının ilçedeki Öğretmenler Lokali ile PTT Hizmet Binasını basmaları sonucu 4 kamu görevlisi ile birlikte şehit olan Aziz Durmaz'ın Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinden temin edilen fotoğrafını ve diplomasını eşi Kudret Durmaz ve oğlu Gökhan Durmaz’a takdim ederken, Tapu Müdürü Esat Benli ise Vali Mahmut Çuhadar’a Adıyaman’ın sembolik tapusunu takdim etti.
Program, Vali Mahmut Çuhadar, şehidin ailesi ve Tapu çalışanları tarafından 175. Kuruluş yıldönümü pastasının kesilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

 

Kaynak: PHA
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