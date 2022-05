Adıyaman'da şehitler anıldı

TPAO Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde okunan Mevlidi Şerife Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, siyasi parti başkanları, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, şehit aileleri ve gaziler ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Okunan mevlidi şerif öncesi şehit aileleri ve gazilerin masalarını tek tek gezerek yakın ilgi gösteren Vali Mahmut Çuhadar, böyle müstesna bir günde aziz vatan şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimizle birlikte olmaktan bahtiyarlık duyduğunu ifade etti.

İkindi namazı sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Müftülük görevlileri tarafından mevlidi şerif okunurken, Grup Ravza tarafından ilahiler seslendirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi,"Bugün Adıyaman ili olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, tüm şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi toplu mevlit programında buluşturmaları dolayısıyla Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra her sene İstanbul’un fethi olan 29 Mayıs’ta “Adıyaman Şehitlerini Anıyor” şeklinde toplu mevlit programı gerçekleştireceğiz"dedi.

"Şehitlerimiz bu aziz vatanın tapularıdır"

Her yıl İstanbul’un fethi olan 29 Mayıs’ta şehitleri anarak bunu geleneksel hale getireceklerini ifade eden Vali Mahmut Çuhadar ise, "Öncelikle bu güzel programın hazırlanmasında emeği geçen Belediye Başkanlığımıza, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze, İl Müftülüğümüze ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanlığına çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu bizlere ki böyle bir programa Türkiye çapında ilk imzayı bizim vilayetimiz atıyor. Yine ne mutlu ki bu programı 20’li yaşlarda çağ açıp çağ kapatan Osmanlı Kartalı Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethettiği bu önemli ve anlamlı günde bizde aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. İnşallah bunu devam ettirerek geleneksel hale getireceğiz. Her zaman ifade ettiğim gibi şehitlerimiz bu aziz vatanın tapularıdır. Onlar olmasaydı bu Albayrak gönderde nazlı nazlı dalgalanmaz, bu devlet ileriye bakamazdı. Bu necip millet kendini güvende hissedemezdi. Onlar bu devlet için, din için, mukaddesat için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımızdı. Bu topraklar üzerinde yüz yıllardır hür bir şekilde yaşıyorsak bu şehitlerimizin kahramanlığı sayesindedir. Eğer bayrağımız vatan toprakları üzerinde özgürce dalgalanıyorsa, bu ülkenin insanı onuruyla, şerefiyle, hayatını sürdürüyorsa şüphesiz bunda en büyük pay şehit ve gazilerimizindir. Ne yaparsak yapalım göğüslerini vatanları için milletleri için bayrakları için ezanları için siper etmiş evlatlarımıza olan minnet borcumuzu tam manasıyla ödeyemeyiz. Bu anlamlı ve müstesna günde şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyor, kahraman gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum. Bu vesileyle, bugün bizleri şereflendirdiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum ”şeklinde konuştu

Konuşmalarından ardından İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından tüm şehitlerimiz için dua edildi. İl genelindeki şehit aileleri ve gazilerin katıldığı mevlit programında eller semaya kaldırılarak vatan ve mukaddesat uğruna şehadet şerbeti içen kahraman şehitlerimiz için dualar edildi.