Adıyaman’da Sarıkamış Şehitleri anıldı - Videolu Haber

Sarıkamış Harekatında şehit düşen askerleri anmak için Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programında şehit kabirlerine karanfiller bırakarak dua ettiler.

Yeni Mezarlıkta bulunan şehitlikte Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma programına Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, gaziler, kurum çalışanları ve Sevgi Evlerinde kalançocuklar katıldı.

Şehitlikte okunan Kur'an-ı Kerimin ardından şehitliğe karanfil bırakıldı.

Program sonunda açıklama yapan Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik,Bundan tam 107 yıl önce gerçekleşen Sarıkamış Harekatı, 90 bin askerimizin donarak şehit olduğu yüreklerimizi kavuran tarihimizin en acı olaylarından bir tanesidir. Bugün, kutsal vatan topraklarının bekası, milletimizin birlik ve bütünlüğü için canlarını hiç düşünmeden feda eden binlerce kahramanımız şehadete yürümüştür. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un bizlere miras bıraktığı "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı" dizelerinin ne kadar anlamlı olduğunu bugünlerde çok daha iyi anlıyoruz. "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." düsturuyla; Sarıkamış Harekatı’nda, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda aziz şehitlerimizin gösterdiği fedakârlık ve duyarlılığın, gelecek nesillerimize aktarılması bu vatanın evlatları olarak hepimizin en asli vazifesidir. , 107 yıl önce bugün Sarıkamış’ta kardan kefenlere bürünen aziz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

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