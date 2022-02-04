Adıyaman’da Regaib Gecesi camiler doldu

Adıyaman Ulu Camii’nde il Müftülüğü tarafından düzenlenen kandil programında üç ayları, ekim, bakım ve hasat ayları olarak değerlendirdi.

Üç ayların Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip olduğunu ve her anının değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Taşçı, "Bu benim son üç aylarım olabilir düşüncesiyle hareket edilerek Allah'ın ve Resulünün yasakladığı şeylerden şiddetle kaçınılması gerekir." dedi.

"Şeytanların zincire vurulacağı bir hasat mevsimine daha İnşallah girmiş olacağız"

Üç ayların diğer aylardan farklı bir şekilde daha mana dolu olarak geçirilmesi gerektiğini dile getiren Taşcı, “Şu fani hayatımızda Rabbim nasip ederse rahmet, merhamet, mağfiret; Cennetin kapılarının açılacağı, Cehennemin kapılarının kapatılacağı, şeytanların zincire vurulacağı bir hasat mevsimine daha İnşallah girmiş olacağız. Miladi 2022 Hicri 1443 yılının 3 aylarına Allah'ın izniyle Rabbim bütün Müslümanlara bu ayları en güzel şekilde ihya etmeyi nasip eylesin. Üç aylar gelince Peygamber Efendimiz (Aleyhisselatu vesselam) ‘Ya Rabbi, Recep ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı ve bereketli kıl, bizleri Ramazan’a ulaştır.’ diye dua ederdi. Yine üç aylarla alakalı olarak Peygamber Efendimiz, ‘Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayı.’ diye buyurarak üç ayları en güzel şekilde geçirmemizi Peygamber Efendimizin (Aleyhissalatu Vesselam) bu hadisinden anlıyoruz. Üç aylar zaman olarak da diğer aylardan farklı bir zaman dilimleridir. Bu aylar içerisinde yer alan kandillerimiz hem Allah katında hem de biz Müminler katında farklı bir değere, farklı bir yere sahip olan kandil gecelerimizin dördü üç aylar içerisindedir." ifadelerini kullandı.