Adıyaman'da projeleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda 2022-2023 yıllarında uygulanan ve uygulanacak olan, GAP İdaresi Başkanlığı'nın finanse edeceği ve İl Müdürlüğünün uygulayacağı tarımsal projeler hakkında ön değerlendirme yapıldı.

Toplantıya İl Müdürü Nurettin Kıyas ile birlikte İl Müdür Yardımcısı Mahmut Nedim Baybatmaz, Nihat Yılmaz, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri ve kentte tarım alanında faaliyet gösteren kurum ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

2022-2023 yıllarında uygulanan ve uygulanacak olan, GAP İdaresi Başkanlığı'nın finanse edeceği ve İl Müdürlüğünün uygulayacağı tarımsal projeler hakkında değerlendirme ele alınırken, Adıyaman'ın tarım alanındaki çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verildi.