Adıyaman’da ‘Okul-Sektör İş Birliği’ görüşüldü

Türkiye’nin kalkınması, sürdürülebilir ekonomik gelişimin sağlanması ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün mesleki ve teknik eğitim yolu ile yetiştirilerek, kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile sektörle etkili bir işbirliği yapılarak eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi amacıyla Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla, Adıyaman’da faaliyet gösteren sanayi sektörü temsilcileriyle Okul-Sektör İşbirliği İstişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıda; özel sektörün bilgi ve birikimlerini meslek liselerine aktarmalarıyla ilgili yapılacak çalışmalar, iş başında yetişme eğitimleri gibi konular görüşüldü.

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda, Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen başkanlığında yapılan toplantıya, çeşitli sivil toplum örgütleri temsilcileri, iş adamları, mesleki ve teknik okul müdürleri ve bölüm şefi öğretmenler katıldı.

Toplantı sonunda bir açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitimde, sektörler ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında daha güçlü ve kapsayıcı bir bağ kurulması ve iş birliklerinin zenginleştirilmesine büyük önem vermektedir. Okul ve sektör işbirliğinde mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulu çalışmaları toplantısı kapsamında çok verimli bir çalışma gerçekleştirdik. Özellikle mesleki ve teknik eğitimin güncel sorunları, öğrencilerimizin işletmelerde yaşadığı sıkıntılar ve gelecek yıllarda özellikle alanda mesleki ve teknik eğitimle alakalı hangi alanların açılması konusunda başkanlarımızdan görüş aldık. En yakın zamanda geniş katılımlı bir çalıştay yapma kararı aldık. Tüm katılımcılarımıza ben kurumum adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sektör adına konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Sait Göksu’da, dernek olarak her zaman nitelikli eleman sıkıntısı konusunu gündemde tuttuklarını ifade ederek, "Bu konu üyelerimizin en büyük sıkıntılarından bir tanesidir. Şu anda ülkemizin durumunu da göz önüne aldığımız zaman biz üretmek durumunda olan bir ülkeyiz. Üretmek için de öncelikli konularımızdan bir tanesi de nitelikli yani aranan eleman. Bu işletmeler ve çalışacak nitelikte olan gençlerimizin yetiştirilmesi. Bununda tek yolu meslek liseleridir. Biz bu konuya elimizden geldiğince önem veriyoruz. Bu toplantının yapılma amacı gayet olumlu. Bununla alakalı olarak da bu toplantıların daha sık ve daha ivedilikle yapılmasıdır. Özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın meslek liselerine özendirilmesi konusunda yapacağımız çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki zaman diliminde bu gençlerimize meslek liselerimizin neler kazandıracağı konusunda aileleri ile beraber kendilerine bunları anlatarak meslek liselerine yönlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak. Nasıl üniversite-sanayi işbirliği varsa biz de meslek lisesi-sanayi işbirliği amaçlıyoruz. Bu bizim ortak sorunumuz. Bu nedenle bu konuyu en kısa zamanda çalıştay şeklinde yürütme kararı almış bulunmaktayız. Desteklerinden ve konuya ilgilerinden dolayı Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’e ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu.

Toplantıda kurul üyeleri tarafından mesleki ve teknik okul müdürlüklerinde Mesleki Rehberlik oluşturulması, girişimciliğin öğretilmesi, meslek liselerinin branşlaşması konularında öneriler dile getirildi.

Toplantı, görüş ve önerilerinin dinlenmesi, karşılıklı soruların cevaplanmasıyla sona erdi.