Adıyaman'da öğrenciler terör örgütlerine karşı bilgilendirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “El Ele Güvenli Geleceğe” proje kapsamında Adıyaman Üniversitesinde kurulan stantlarda kayıt yaptıran 16 bin 500 öğrenciye terör örgütleri konusunda bilgilendirildi. Üniversitede kurulan stantlarda öğrencilere terör örgütlerinin öğrenciler üzerinde terör örgütü kazanmaya yönelik yaptıkları çalışmalar anlatılarak neler yapılması gereken konular aktarıldı. Ayrıca öğrencilere broşür, tükenmez kalem ve cep defteri hediye edilerek çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ekipler çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceğini söyledi.