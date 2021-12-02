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Adıyaman’da öğrenciler çevre temizliği ve su tasarrufunu öğrendi - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre temizliği ve su tasarrufları ile ilgili öğrencilere bilgi verdi.

02 Aralık 2021 Perşembe 14:53
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Adıyaman’da öğrenciler çevre temizliği ve su tasarrufunu öğrendi - Videolu Haber

Hürriyet ilkokulunda gerçekleştiren etkinliğe Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım, okul müdürleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Araştırmacı Mehmet Emin Yağımlı, öğrencilere çevre temizliği ve su tasarrufları hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç,” Bizim hedefimiz çocuklarımıza güzel bir dünya ve temiz bir çevre bırakmak, çocuklarımızın gözlerindeki ışıklık dünyayı daha da güzelleştirecek çevreyi daha güzel temizleyecek ve daha yeşil bir dünya haline geleceğiz. Gittikçe kötüye giden bu kuraklık sizleri umutsuzluğa düşürmesin, ne yapmamız gerekiyor sularımızı daha tasarruflu bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Çevremizi daha güzel daha temiz bir şekilde kullanmamız lazım. Sizlerin bunu daha itinalı bir şekilde yapacağınıza inanıyorum” dedi.

Program sonunda öğrenciler ile hatıra fotoğraflı çektiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç öğrencilere hediyeler verdi.

 

Kaynak: PHA
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