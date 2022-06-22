Adıyaman‘da Müteahhitler Birliği kuruldu

Adıyaman Müteahhitler Birliği ilk toplantısı Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda yapıldı.

Birlik Başkanı Mehmet Fatih Çiçek ve Başkan Yardımcısı Emircan Alsan ve Adıyaman’da bulunan müteahhitler katıldı.

Toplantıda değerlendirmede bulunan Birlik Başkanı Mehmet Fatih Çiçek," Yaklaşık 200 sektörü ve onlara bağlı kolları finanse eden inşaat sektörünün ilin kalkınmasındaki ekonomik değerini tablo halinde sunduk. Önümüzdeki aylarda oluşacak fiyat dalgalanmalarından sektör temsilcilerinin etkilenmemesi için alınması gereken tedbirlerimiz var"dedi.