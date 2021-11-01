Adıyaman’da motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı - Videolu Haber

Mimar Sinan Mahallesi’nde gerçekleşen etkinliğe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşiltyurt, motosiklet sürücüleri ve trafik ekipleri katıldı.

Etkinlikte sürücülere bilgilendirici broşür dağıtan Vali Mahmut Çuhadar, güvenli sürüş için kask takmaları uyarısında bulundu.

“Sürücülerinin kaskları ile trafiğe çıkmaları hayati önem taşıyor”

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "Ülkemiz genelinde ve Adıyaman’da İç İşleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatılan kaskınla yol ver hayata projesi kapsamından İlimiz Emniyet Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz koordinesinde başlattığı kaskımı takarım yoluma bakarım kampanyaları kapsamında ilimizde bu işi icra eden motosiklet sürücülerine kask dağıtım törenini gerçekleştirdik. Güvenli bir sürüş için motosiklet sürücülerinin kaskları ile trafiğe çıkmaları hayati önem taşıyor. Dünya üzerine yapılan çalışmalar kask takan sürücünün yapmış olduğu kazalarda yaralanmaların yüzde 40 ölümlü kazalarında yüzde 70 yolunda azaldığı mevcut bu yüzden ben sürücülerimize kasklarını takmalarını özellikle hayati olduğunu belirterek bu konuda ricada bulunuyorum. Kendilerinin, çocuklarının, ailelerinin sağlığı ve selameti için kasklarını takarak trafiğe çıkmalarının hayati olduğunu bilerek davranmaları gerekiyor. Bizlerde bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla bugün bu projeyi icra ettik. Herkese dağıtımız kaskların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu konudaki projelerimiz ve destlerimi devam edecek" dedi.

Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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