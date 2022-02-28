Adıyaman'da Miraç Kandil'inde camiler doldu taştı

Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da Yüce Allah’ın huzuruna vardığı gece olan Miraç Kandili dolayısıyla, Ulu Cami ve kentte bulunan camileri dolduran vatandaşlar, sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat ederek akşam namazını kılıp dua etti. Okunan ilahi, ezgi ve mevlid-i şeriflerle camiye akın eden Müslümanlara duysal anlar yaşatıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan programda İsra ve Miraç Gecesi'nin anlam ve önemine dair kısa bilgiler verilerek bu gecenin ibadetle geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Camilere gelen vatandaşlar hijyen kurallarına dikkat ederek sosyal mesafe kurallarına uydu.

Maskesiz alınmadığı camilerde vatandaşlar Miraç Kandili programında Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, tarafından okunan dualarla son buldu.