Adıyaman’da kaya mezarları ve yerleşim yeri tespit edildi

İlçeye bağlı Tütenocak köyünde ihbarı değerlendiren Adıyaman İl Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıla incelemede dağlık alanda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen yerleşim yeri ile Roma döneminden kaldığı belirlendi. Ayrıca ekipler tarafından Roma Döneminde yapıldığı mimari kalıntılar ve çok sayıda çatı kiremiti bulundu.

Alanda yer alan kaya mezarlarının arcosolium olarak tabir edilen kısımlarında ince tabaka halinde harç ve bunun üzerinde ise boyama görüldü.

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipler, alanın tescile sunulması ve koruma altına alınması için çalışma başlattı.